Через негоду у сніговому полоні опинився з 30 дітьми

Уранці 26 грудня у Київській області на трасі Згурівка – Майське через негоду у сніговому переметі застряг шкільний автобус, в якому перебували 30 учнів.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у області.

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За словами надзвичайників, інцидент трапився близько 7:00.

"О 07:35 до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району надійшло повідомлення про те, що на 10-му кілометрі автодороги Згурівка – Майське у зв’язку з погодними умовами в сніговому переметі застряг шкільний автобус з учнями, кількість яких становила 30 осіб", – кажуть у ДСНС.

Водночас у держслужбі додають, що на місце події було направлено черговий караул 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Згурівка.

"Автобус з учнями було витягнуто з перемету, після чого школярі попрямували до школи", – підсумували рятувальники.

Шкільний автобус з 30 дітьми застяг у сніговому переметі: дивіться відео

Нагадаємо, станом на ранок 26 грудня, унаслідок складних погодних умов в Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.