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      Через негоду у сніговому полоні опинився з 30 дітьми

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      На Київщині шкільний автобус із 30 дітьми застряг у сніговому переметі
      На Київщині шкільний автобус із 30 дітьми застряг у сніговому переметі / Прес-служба ДСНС

      Уранці 26 грудня у Київській області на трасі Згурівка – Майське через негоду у сніговому переметі застряг шкільний автобус, в якому перебували 30 учнів.

      Про це повідомляє прес-центр Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у області.

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      За словами надзвичайників, інцидент трапився близько 7:00.

      "О 07:35 до оперативно-диспетчерської служби Згурівського району надійшло повідомлення про те, що на 10-му кілометрі автодороги Згурівка – Майське у зв’язку з погодними умовами в сніговому переметі застряг шкільний автобус з учнями, кількість яких становила 30 осіб", – кажуть у ДСНС.

      Водночас у держслужбі додають, що на місце події було направлено черговий караул 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Згурівка.

      "Автобус з учнями було витягнуто з перемету, після чого школярі попрямували до школи", – підсумували рятувальники.

      Шкільний автобус з 30 дітьми застяг у сніговому переметі: дивіться відео 

      Нагадаємо, станом на ранок 26 грудня, унаслідок складних погодних умов в Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.

      Теги: Новини України ДСНС Негода в Україні Надзвичайні ситуації Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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