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      Негода в Україні: 479 населених пунктів залишилися без електрики

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      Негода в Україні: 479 населених пунктів залишися без електрики
      Негода в Україні: 479 населених пунктів залишися без електрики / Фото з відкритих джерел

      Унаслідок ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.

      Про це повідомляє ДСНС.

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      Найбільше постраждала Дніпропетровська та Полтавська області, там без світла залишилися 172 та 119 населених пунктів відповідно.

      До слова, у деяких містах і селах Полтавської області через негоду скасували заняття у школах, а також низку обласних та міжобласних автобусних рейсів.

      Крім того, наслідки негоди позначилися на Кіровоградській (68 населених пунктів), Луганській (47), Харківській (33), Черкаській (12), Сумській (9), Донецькій (9), Чернігівській (8) та Миколаївській (2) областях. Бригадами обленерго відновлюють електропостачання населених пунктів.

      Нагадаємо, що у деяких регіонах країни спостерігається сильний снігопад та хуртовини, через що на окремих автошляхах ускладнено рух транспортних засобів.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Електроенергія Сніг в Україні ДСНС
      Джерело: 24 канал
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