Прогноз погоди на 26 грудня: в Україні буде прохолодно, синоптики обіцяють сніг змішаний з дощем

Погода в Україні у середу, 26 грудня, буде прохолодною. По всій Україні синоптики обіцяють сніг змішаний з дощем.

Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

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Найтепліше буде на Львівщині та Одещині. Температура повітря прогріється від 0 до +2 градусів.

Найхолодніше буде у Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. Синоптики обіцяють від -2 до -4 градусів морозу.

На Заході сніг змішуватиметься із мокрим снігом та подекуди дощем. Вітер буде західного та північно-західного напрямку, помірний, до сильного,

– інформує синоптик Наталка Діденко на Facebook-сторінці.

У Києві 26 грудня буде падати сніг, а також можливі хуртовини та вітер із сильними поривами. Температура повітря від -1 до +1 градуса тепла.

Прогноз погоди на середу, 26 грудня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…+1

Рівне – 0…+2

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – -1…+1

Кропивницький – -1…-3

Черкаси – -1…-3

Чернігів – -1…-3

Суми – -2…-4

Полтава – -2…-4

Дніпро – -2…-4

Запоріжжя – -1…-3

Донецьк – -2…-4

Луганськ – -2…-4

Харків – -2…-4

Київ – -1…+1



Прогноз погоди на середу, 26 грудня, від Укргідрометцентру