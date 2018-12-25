Прогноз погоди на 26 грудня: в Україні буде прохолодно, синоптики обіцяють сніг змішаний з дощем
Погода в Україні у середу, 26 грудня, буде прохолодною. По всій Україні синоптики обіцяють сніг змішаний з дощем.
Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.
Читайте також: В Україні погіршиться погода: в яких областях чекати негоду
Найтепліше буде на Львівщині та Одещині. Температура повітря прогріється від 0 до +2 градусів.
Найхолодніше буде у Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. Синоптики обіцяють від -2 до -4 градусів морозу.
На Заході сніг змішуватиметься із мокрим снігом та подекуди дощем. Вітер буде західного та північно-західного напрямку, помірний, до сильного,
– інформує синоптик Наталка Діденко на Facebook-сторінці.
У Києві 26 грудня буде падати сніг, а також можливі хуртовини та вітер із сильними поривами. Температура повітря від -1 до +1 градуса тепла.
Прогноз погоди на середу, 26 грудня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – 0…-2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – 0…+2
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – 0…+2
Миколаїв – -1...+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – -1…+1
Кропивницький – -1…-3
Черкаси – -1…-3
Чернігів – -1…-3
Суми – -2…-4
Полтава – -2…-4
Дніпро – -2…-4
Запоріжжя – -1…-3
Донецьк – -2…-4
Луганськ – -2…-4
Харків – -2…-4
Київ – -1…+1
Прогноз погоди на середу, 26 грудня, від Укргідрометцентру