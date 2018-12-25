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      Прогноз погоди на 26 грудня: в Україні буде прохолодно, синоптики обіцяють сніг змішаний з дощем

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      Погода 26 грудня 2018 Україна - прогноз погоди на сьогодні та на завтра
      Прогноз погоди на 26 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 26 грудня, буде прохолодною. По всій Україні синоптики обіцяють сніг змішаний з дощем.

      Про це інформують синоптики Укргідрометцентру.

      Читайте також: В Україні погіршиться погода: в яких областях чекати негоду

      Найтепліше буде на Львівщині та Одещині. Температура повітря прогріється від 0 до +2 градусів.

      Найхолодніше буде у Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській та Полтавській областях. Синоптики обіцяють від -2 до -4 градусів морозу.

      На Заході сніг змішуватиметься із мокрим снігом та подекуди дощем. Вітер буде західного та північно-західного напрямку, помірний, до сильного,
      – інформує синоптик Наталка Діденко на Facebook-сторінці.

      У Києві 26 грудня буде падати сніг, а також можливі хуртовини та вітер із сильними поривами. Температура повітря від -1 до +1 градуса тепла.

      Прогноз погоди на середу, 26 грудня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – 0…-2

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – -1…+1

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – 0…+2

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – -1...+1

      Херсон – -1…+1

      Сімферополь – -1…+1

      Кропивницький – -1…-3

      Черкаси – -1…-3

      Чернігів – -1…-3

      Суми – -2…-4

      Полтава – -2…-4

      Дніпро – -2…-4

      Запоріжжя – -1…-3

      Донецьк – -2…-4

      Луганськ – -2…-4

      Харків – -2…-4

      Київ – -1…+1

      погода 26 грудня в Україні
      Прогноз погоди на середу, 26 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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