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      Прогноз погоды на 26 декабря: в Украине будет прохладно, синоптики обещают снег с дождем

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      Погода 26 декабря 2018 Украина - прогноз погоды на сегодня и на завтра
      Прогноз погоды на 26 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 26 декабря, будет прохладной. По всей Украине синоптики обещают снег смешанный с дождем.

      Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

      Читайте также: В Украине ухудшится погода: в каких областях ждать непогоду

      Теплее всего будет на Львовщине и в Одесской области. Температура воздуха прогреется от 0 до +2 градусов.

      Холоднее всего будет в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Синоптики обещают от -2 до -4 градусов мороза.

      На Западе снег будет смешиваться с мокрым снегом и местами дождем. Ветер будет западного и северо-западного направления, умеренный, до сильного,
      – информирует синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице.

      В Киеве 26 декабря будет падать снег, а также возможны метели и ветер с сильными порывами. Температура воздуха от -1 до +1 градуса тепла.

      Прогноз погоды на среду, 26 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – 0...-2

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – -1...+1

      Черновцы – -1...+1

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – -1...+1

      Ровно – 0...+2

      Житомир – -1...+1

      Винница – -1...+1

      Одесса – 0...+2

      Николаев – -1...+1

      Херсон – -1...+1

      Симферополь – -1...+1

      Кропивницкий – -1...-3

      Черкассы – -1...-3

      Чернигов – -1...-3

      Сумы – -2...-4

      Полтава – -2...-4

      Днепр – -2...-4

      Запорожье – -1...-3

      Донецк – -2...-4

      Луганск – -2...-4

      Харьков – -2...-4

      Киев – -1...+1

      погода 26 грудня в УкраїніПрогноз погоды на среду, 26 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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