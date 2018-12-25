Прогноз погоды на 26 декабря: в Украине будет прохладно, синоптики обещают снег с дождем
Погода в Украине в среду, 26 декабря, будет прохладной. По всей Украине синоптики обещают снег смешанный с дождем.
Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.
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Теплее всего будет на Львовщине и в Одесской области. Температура воздуха прогреется от 0 до +2 градусов.
Холоднее всего будет в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Синоптики обещают от -2 до -4 градусов мороза.
На Западе снег будет смешиваться с мокрым снегом и местами дождем. Ветер будет западного и северо-западного направления, умеренный, до сильного,
– информирует синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице.
В Киеве 26 декабря будет падать снег, а также возможны метели и ветер с сильными порывами. Температура воздуха от -1 до +1 градуса тепла.
Прогноз погоды на среду, 26 декабря, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – 0...+2
Житомир – -1...+1
Винница – -1...+1
Одесса – 0...+2
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...+1
Симферополь – -1...+1
Кропивницкий – -1...-3
Черкассы – -1...-3
Чернигов – -1...-3
Сумы – -2...-4
Полтава – -2...-4
Днепр – -2...-4
Запорожье – -1...-3
Донецк – -2...-4
Луганск – -2...-4
Харьков – -2...-4
Киев – -1...+1
Прогноз погоды на среду, 26 декабря, от Укргидрометцентра