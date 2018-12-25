Прогноз погоды на 26 декабря: в Украине будет прохладно, синоптики обещают снег с дождем

Погода в Украине в среду, 26 декабря, будет прохладной. По всей Украине синоптики обещают снег смешанный с дождем.

Об этом информируют синоптики Укргидрометцентра.

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Теплее всего будет на Львовщине и в Одесской области. Температура воздуха прогреется от 0 до +2 градусов.

Холоднее всего будет в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Синоптики обещают от -2 до -4 градусов мороза.

На Западе снег будет смешиваться с мокрым снегом и местами дождем. Ветер будет западного и северо-западного направления, умеренный, до сильного,

– информирует синоптик Наталья Диденко на Facebook-странице.

В Киеве 26 декабря будет падать снег, а также возможны метели и ветер с сильными порывами. Температура воздуха от -1 до +1 градуса тепла.

Прогноз погоды на среду, 26 декабря, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...+1

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – 0...+2

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – -1...+1

Кропивницкий – -1...-3

Черкассы – -1...-3

Чернигов – -1...-3

Сумы – -2...-4

Полтава – -2...-4

Днепр – -2...-4

Запорожье – -1...-3

Донецк – -2...-4

Луганск – -2...-4

Харьков – -2...-4

Киев – -1...+1

Прогноз погоды на среду, 26 декабря, от Укргидрометцентра