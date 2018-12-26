Непогода в Украине: 479 населенных пунктов остались без электричества

Вследствие осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения остались 479 населенных пунктов в десяти областях.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Больше всего пострадала Днепропетровская и Полтавская области, там без света остались 172 и 119 населенных пунктов соответственно.

К слову, в некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды отменили занятия в школах, а также ряд областных и межобластных автобусных рейсов.

Кроме того, последствия непогоды сказались на Кировоградской (68 населенных пунктов), Луганской (47), Харьковской (33), Черкасской (12), Сумской (9), Донецкой (9), Черниговской (8) и Николаевской (2) областях. Бригадами облэнерго восстанавливают электроснабжение населенных пунктов.

Напомним, что в некоторых регионах страны наблюдается сильный снегопад и метели, из-за чего на отдельных автодорогах затруднено движение транспортных средств.