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      Непогода в Украине: 479 населенных пунктов остались без электричества

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      Непогода в Украине: 479 населенных пунктов остались без электричества
      Непогода в Украине: 479 населенных пунктов остались без электричества / Фото из открытых источников

      Вследствие осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения остались 479 населенных пунктов в десяти областях.

      Об этом сообщает ГСЧС.

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      Больше всего пострадала Днепропетровская и Полтавская области, там без света остались 172 и 119 населенных пунктов соответственно.

      К слову, в некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды отменили занятия в школах, а также ряд областных и межобластных автобусных рейсов.

      Кроме того, последствия непогоды сказались на Кировоградской (68 населенных пунктов), Луганской (47), Харьковской (33), Черкасской (12), Сумской (9), Донецкой (9), Черниговской (8) и Николаевской (2) областях. Бригадами облэнерго восстанавливают электроснабжение населенных пунктов.

      Напомним, что в некоторых регионах страны наблюдается сильный снегопад и метели, из-за чего на отдельных автодорогах затруднено движение транспортных средств.

       

      Теги: Новости Украины ГСЧС Снег в Украине Электроэнергия Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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