Из-за обысков предприятие PULP MILL PRINT понесло миллионные убытки

На полиграфическом предприятии с австро-немецкими инвестициями ООО "Палп Милл Принт" подсчитывают убытки после недавних обысков. Формальным основанием для них стала проверка имущества обанкротившейся компании "Блиц-Информа", которое находилось в залоге "Укрэксимбанка".

Но, как уверяют "Палп Милл Принт", на основании закона о банкротстве оно было выставлено арбитражным управляющим на продажу и официально приобретено компанией.

Торги проходили 18 числа. Были 3 представителя и "Укрэксимбанк", как кредитор, инициировавший этот процесс обысков через прокуратуру. А почему банк не зашел в торги? Он мог спокойно зайти в торги и выкупить драгоценное имущество за копейки и его продавать. Но они этого не сделали, потому что знают реальную стоимость. И открытый аукцион показал реальную стоимость имущества,

– сообщил генеральный директор ООО "Палп Милл Принт" Олег Дубровка.

Кроме того, силовики, по словам адвокатов компании, нарушили ряд процессуальных норм. "Постановление на обыск было, но оно было не на предприятие "Палп Милл Принт", и даже не на "Блиц-Информа", хотя оно ликвидировано. А решение было определено на территорию, то есть на Мурманская, 7. Здесь более 200 предприятий, однако по словам правоохранителей, следователей интересовала территория "Палп Милл Принт", – заявил адвокат ООО "Палп Милл Принт" Константин Пасека.

В "Палп Милл Принт" говорят – причина обысков в другом.

Учитывая, что там в 200 метрах началась масштабная застройка, то, думаю, что их всех там интересует земля. Рейдерским захватом я считаю то, что здесь все было сделано для того, чтобы запугать людей и остановить предприятие. Но у них этого не получилось,

– рассказал генеральный директор ООО "Палп Милл Принт" Олег Дубровка.

Уже завтра Комиссия Минюста будет рассматривать заявление об отмене нотариальных действий по регистрации за "Палп Милл Принт" права собственности на приобретенное имущество.