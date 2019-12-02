Через обшуки підприємство PULP MILL PRINT зазнало мільйонних збитків

На поліграфічному підприємстві з австро-німецькими інвестиціями ТОВ "Палп Мілл Прінт" підраховують збитки після нещодавніх обшуків. Формальною підставою для них стала перевірка майна збанкрутілої компанії "Бліц-інформу", яке перебувало у заставі "Укрексімбанку".

Але, як запевняють "Палп Мілл Прінт", на підставі закону про банкрутство воно було виставлено арбітражним керуючим на продаж і офіційно придбано компанією.

Торги відбувались 18 числа. Були 3 представників і "Укрексімбанк", як кредитор, який ініціював цей процес обшуків через прокуратуру. А чому банк не зайшов в торги? Він міг спокійно зайти в торги і викупити дорогоцінне майно за копійки і його продавати. Але вони цього не зробили, бо знають реальну вартість. І відкритий аукціон показав реальну вартість майна,

– повідомив генеральний директор ТОВ "ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ" Олег Дубровка.

Крім того, силовики за словами адвокатів компанії, порушили ряд процесуальних норм. "Ухвала на обшук була, але вона була не на підприємство "Палп Мілл Прінт", і навіть не на "Бліц-інформу", хоча воно ліквідовано. А ухвала була визначена на територію, тобто на Мурманська 7. Тут понад 200 підприємств, проте за словами правоохоронців, слідчих цікавила територія "Палп Мілл Прінт", – заявив адвокат ТОВ "ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ" Костянтин Пасіка.

У "Палп Мілл Прінт" кажуть, причина обшуків в іншому.

Враховуючи, що там в 200 метрах почалась масштабна забудівля, то, думаю, що їх всіх там цікавить земля. Рейдерським захопленням я вважаю тому, що тут все було зроблено для того, аби залякати людей і зупинити підприємство. Але в них цього не вийшло,

– розповів генеральний директор ТОВ "ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ" Олег Дубровка.

Вже завтра Комісія Мін'юсту буде розглядати заяву про скасування нотаріальних дій по реєстрації за "Палп Мілл Прінт" права власності на придбане майно.