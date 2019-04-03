Из-за опасных трещин из больницы Николаева эвакуировали 30 детей

В Николаеве срочно закрыли областную детскую инфекционную больницу. По всему зданию пошли ужасные трещины, которые стали опасными для жизни всех работников и пациентов. Более 30 больных детей перевезли в другие больницы.

Первые трещины в областной детской инфекционной больнице города Николаева появились месяц назад. В марте 2019 года инженеры проинспектировали больницу и рекомендовали закрыть помещение. Трещины, которых еще несколько лет назад не было, начали быстро увеличиваться.

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"Из-за движения грунтовых вод начали появиляться трещины, которые могут вызвать разрушение здания", – рассказал начальник департамента здравоохранения Николаевской ОГА Павел Георгиев.



Внешние трещины детской больницы

Эвакуировали 34 маленьких пациентов, которых разместили в городской и областной детских больницах и в инфекционной больнице для взрослых. Медики уверяют, что дети с инфекционными болезнями не угрожают другими пациентам.

У нас есть резервы по палатам, боксам, куда мы по возрасту положили госпитализированных больных детей,

– прокомментировал заместитель главного врача Николаевской областной инфекционной больницы Игорь Пашков.

Чиновники пообещали трудоустроить медиков с закрытой больницы, но предложили неудобные вакансии для медсестер.

Нам предложили декретные места. Но какой смысл нам работать? Пробудим месяц, два или полгода, а потом выйдет человек из декрета и мы будем обязаны уйти,

– объясняют медсестры.

Проект нового детского корпуса обещают подготовить за два месяца. Его планируют построить до конца года за деньги резервного фонда.



Внутренние трещины детской больницы

Аварийную больницу планируют отдать городу под детский сад. Однако дом требует капитальной реконструкции с усилением фундамента.За какие деньги планируют это сделать ответа пока нет.