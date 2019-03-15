Профессиональные стоматологи на линии разграничения лечат зубы украинским защитникам

Профессиональные врачи-стоматологи и работники элитных клиник со всей Украины оставили свою работу, чтобы пойти волонтерами на передовую. Там они спасают от зубной боли наших защитников. За последние четыре года они вылечили более 30 тысяч украинских военных.

Свою бесплатную клинику врачи-добровольцы разместили неподалеку линии фронта, чтобы солдатам удобно было добираться до зубного.

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Клинику "Домик" знает чуть ли не каждый военнослужащий. Здесь профессиональные стоматологи выполняют разнообразные операции: от обычного лечения зубов до вставки имплантатов.

Стоматология на передовой

У стоматологов, как и у воинов, проходят постоянные ротации. Приезжают те, кто имеет возможность. Например, ветеран АТО и врач-стоматолог Денис Колосовский лечит сослуживцев уже больше месяца.

Коллеги-стоматологи из Ивано-Франковской области предложили поехать и помочь ребятам. Я работаю здесь уже больше месяца, работа есть всегда. Чаще всего наблюдаем острые воспалительные явления,

– сказал врач Колосовский.

На мирной земле стоматологи-добровольцы работают в обычных, а иногда и элитных клиниках. Но сюда приезжают скорее по зову сердца. Они лечат ребят совершенно бесплатно. Для военнослужащих это большая радость, ведь, стоматкабинеты, когда бригада находится на фронте не предусмотрены.



Лечение зубов для военнослужащих бесплатное

До линии разграничения всего пять километров. Но благодаря клинике и врачам бойцы имеют возможность получить высококвалифицированную, качественную медицинскую помощь.

Здесь есть хорошо оборудованный кабинет, с соблюдением всех правил и современными лечебными материалами,

– отметил начальник медицинской службы бригады ВСУ Василий Процив.

Поэтому, в кабинет врачей почти ежедневно очереди. Волонтеры признались, что не хватает только свободных рук и приглашают всех неравнодушных коллег присоединиться.