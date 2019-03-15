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      Професійні стоматологи на лінії розмежування лікують зуби українським захисникам

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      Професійні лікарі-стоматологи та працівники елітних клінік з усієї України полишили свої роботи, аби піти волонтерами на передову. Там вони рятують від зубного болю наших захисників. За останні чотири роки вони вилікували понад 30 тисяч українських військових.

      Свою безкоштовну клініку лікарі-добровольці розташували неподалік лінії фронту, аби армійці зручніше добирались до стоматкабінету. 

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      Клініку "Домік" знає ледь не кожен військовослужбовець. Тут професійні стоматологи виконують різноманітні операції: від звичайного лікування зубів до вставлення імплантів.

      Стоматлогія на передовій
      Стоматологія на передовій

      У стоматологів, як і у воїнів, є постійні ротації. Приїжджають ті, хто має можливість. Наприклад, ветеран АТО та лікар-стоматолог Денис Колосовський лікує побратимів вже понад місяць. 

      Колеги-стоматологи з Івано-Франківщини запропонували поїхати та допомогти хлопцям. Я працюю тут вже понад місяць, робота є завжди. Найчастіше спостерігаємо гострі запальні явища,
      – сказав лікар Колосовський.

      На мирній землі стоматологи-добровольці працюють у звичайних, а подекуди й елітних клініках. Але сюди приїздять скоріше за покликом серця. Вони лікують хлопців абсолютно безкоштовно. Для армійців це неабияка радість, адже, стоматкабінети, коли бригада перебуває на фронті не передбачені.

      Лікування зубів для військовослужбовців безкоштовне
      Лікування зубів для військовослужбовців безкоштовне

      До лінії розмежування всього п'ять кілометрів. Але завдяки клініці та лікарям бійці мають можливість отримати висококваліфіковану, якісну медичну допомогу.

      Тут є добре обладнаний кабінет, з дотриманням всіх правил і сучасними лікувальними матеріалами, 
      – наголосив начальник медичної служби бригади ЗСУ Василь Проців.

      Тож, до кабінету лікарів майже щодня черги. Волонтери зізналися, що не вистачає лише вільних рук і запрошують усіх небайдужих колег долучитися. 

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна Війна на Донбасі Лікарня Добровольці Волонтери
      Джерело: 24 канал
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