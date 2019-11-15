Из-за падения мирового производства подешевела металлопродукция – СМИ

Падение производства в мире привело к снижению цен на некоторые виды металлопродукции более чем на 30-40%.

Из-за падения производства в мире за последние полтора года цены на некоторые виды металлопродукции упали более чем на 30-40%, говорится в статье "Украинская металлургия вступила в полосу кризиса" на портале Минпрома.

Автор статьи отмечает, что о снижении производственной активности в странах Европейского Союза свидетельствует падение потребления стали. По данным Eurofer, после снижения потребления на уровне 1,6% по итогам І квартала во втором спад ускорился до 7,7%. По прогнозам Eurofer, спад продлится до конца года, без восстановления до II квартала 2020 года.

Нынешний спад производственного сектора в ЕС вряд ли скоро достигнет дна,

– заявил гендиректор ассоциации Аксель Эггерт.

"В свою очередь снижение потребления стали повлекло за собой спад цен на металлургическую продукцию. В частности, с апреля по октябрь холоднокатаные и горячекатаные рулоны подешевели на 23-27%, слябы – на 21%, толстый лист – на 11%. В целом за последние полтора года цены на некоторые виды металлопродукции упали более чем на 30-40%", – говорится в материале.

Такое положение дел отразилось в финансовой отчетности металлургических компаний на всех континентах, в том числе и в Украине. Ведущие мировые металлургические комбинаты фиксируют падение, учитывая что они начали снижать объемы производства и сокращать сотрудников, а некоторые, как южноафриканская компания Robor, объявляют о банкротстве.