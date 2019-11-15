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      Через падіння світового виробництва здешевшала металопродукція, – ЗМІ

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      Падіння виробництва у світі призвело до зниження цін на деякі види металопродукції більш ніж на 30-40%.

      Через падіння виробництва у світі за останні півтора року ціни на деякі види металопродукції впали більш ніж на 30–40%, йдеться в статті "Українська металургія вступила в смугу кризи" на порталі Мінпрому.

      Автор статті зазначає, що про зниження виробничої активності в країнах Європейського Союзу свідчить падіння споживання сталі. За даними Eurofer, після зниження споживання на рівні 1,6% за підсумками І кварталу в другому спад прискорився до 7,7%. За прогнозами Eurofer, спад триватиме до кінця року, без відновлення до ІІ кварталу 2020 року.

      Нинішній спад виробничого сектора в ЄС навряд чи скоро досягне дна,
      – заявив гендиректор асоціації Аксель Еггерт.

      "Своєю чергою зниження споживання сталі спричинило за собою спад цін на металургійну продукцію. Зокрема, з квітня по жовтень холоднокатані та гарячекатані рулони подешевшали на 23-27%, сляби – на 21%, товстий лист – на 11%. Загалом за останні півтора року ціни на деякі види металопродукції впали більш ніж на 30-40%", – йдеться в матеріалі.

      Таке положення справ відбилося у фінансовій звітності металургійних компаній на всіх континентах, зокрема й в Україні. Провідні світові металургійні комбінати фіксують падіння, з огляду на що вони почали знижувати обсяги виробництва та скорочувати співробітників, а деякі, як південноафриканська компанія Robor, оголошують про банкрутство.

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      Теги: Новини України Металургія
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