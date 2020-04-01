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      Из-за пандемии коронавируса крымские татары перенесли "марш на Крым"

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      Шествие против оккупации в Крым пришлось перенести

      Организаторы мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", целью которой есть поход украинцев в оккупированный Крым, решили отложить ее проведения из-за пандемии коронавируса. Ранее планировалось, что акция состоится 3 мая 2020 года.

      Новая дата акции будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине, рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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      "В нынешних условиях безопасность здоровья и жизни людей могут быть соблюдены только при выполнении специальных мероприятий против заражения коронавирусом. Наш штаб продолжит свою работу по подготовке акции в режиме удаленного общения", - рассказал лидер крымских татар.

      Он также поблагодарил политиков, активистов, предпринимателей и обычных граждан, которые принимали участие в подготовке мирной акции. Отдельно глава Меджлиса выразил благодарность СМИ, которые освещают цели мирной акции.

      По-прежнему мы открыты для сотрудничества со всеми, кто проявляет желание помочь в подготовке и проведении акции. Крым – это Украина! Слава Украине!
      – резюмировал Рефат Чубаров.

      Что известно о шествие достоинства в Крым? Крымские татары и другие украинские активисты намерены пройти колонной на оккупированный Россией Крым. Шествие планировали провести 3 мая, а стартовать оно должно в пункте пропуска "Чонгар".

      Таким образом крымчане хотят привлечь внимание к оккупации их родного края Россией, а также замалчивание этой темы в информационном пространстве.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Рефат Чубаров Украина – Россия Коронавирус в Украине Аннексия Крыма Новости Крыма Крымские татары Новости политики Новости Украины
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