Из-за пандемии коронавируса крымские татары перенесли "марш на Крым"

Организаторы мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", целью которой есть поход украинцев в оккупированный Крым, решили отложить ее проведения из-за пандемии коронавируса. Ранее планировалось, что акция состоится 3 мая 2020 года.

Новая дата акции будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине, рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"В нынешних условиях безопасность здоровья и жизни людей могут быть соблюдены только при выполнении специальных мероприятий против заражения коронавирусом. Наш штаб продолжит свою работу по подготовке акции в режиме удаленного общения", - рассказал лидер крымских татар.

Он также поблагодарил политиков, активистов, предпринимателей и обычных граждан, которые принимали участие в подготовке мирной акции. Отдельно глава Меджлиса выразил благодарность СМИ, которые освещают цели мирной акции.

По-прежнему мы открыты для сотрудничества со всеми, кто проявляет желание помочь в подготовке и проведении акции. Крым – это Украина! Слава Украине!

– резюмировал Рефат Чубаров.