Из-за пандемии коронавируса крымские татары перенесли "марш на Крым"
Организаторы мирной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", целью которой есть поход украинцев в оккупированный Крым, решили отложить ее проведения из-за пандемии коронавируса. Ранее планировалось, что акция состоится 3 мая 2020 года.
Новая дата акции будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине, рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
К слову Поход крымских татар на Крым: оккупанты не на шутку забеспокоились и высказали угрозы
"В нынешних условиях безопасность здоровья и жизни людей могут быть соблюдены только при выполнении специальных мероприятий против заражения коронавирусом. Наш штаб продолжит свою работу по подготовке акции в режиме удаленного общения", - рассказал лидер крымских татар.
Он также поблагодарил политиков, активистов, предпринимателей и обычных граждан, которые принимали участие в подготовке мирной акции. Отдельно глава Меджлиса выразил благодарность СМИ, которые освещают цели мирной акции.
По-прежнему мы открыты для сотрудничества со всеми, кто проявляет желание помочь в подготовке и проведении акции. Крым – это Украина! Слава Украине!
– резюмировал Рефат Чубаров.
Что известно о шествие достоинства в Крым? Крымские татары и другие украинские активисты намерены пройти колонной на оккупированный Россией Крым. Шествие планировали провести 3 мая, а стартовать оно должно в пункте пропуска "Чонгар".
Таким образом крымчане хотят привлечь внимание к оккупации их родного края Россией, а также замалчивание этой темы в информационном пространстве.
Читайте также
-
Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежом31 марта , 23:53
-
Pro новости: Количество инфицированных растет. Новая партия тестов из Китая31 марта , 23:04
-
От коронавируса в Украине умерли уже 17 человек31 марта , 22:41
-
НБУ впервые с начала кризиса не продавал, а скупал долларсегодня , 00:07
-
Они ничего не значат без Зеленского, – эксперт про "слуг народа"сегодня , 00:04
-
Пограничники рассказали, сколько украинцев приедут домой на Пасху31 марта , 23:09