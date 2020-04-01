Через пандемію коронавірусу кримські татари перенесли "марш на Крим"
Організатори мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності", яка мала на меті похід українців до окупованого Криму, вирішили відтермінувати її проведення через пандемію коронавірусу. Раніше планувалося, що акція відбудеться 3 травня 2020 року.
Нова дата акції буде визначена з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні, розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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"За нинішніх умов безпека здоров'я і життя людей можуть бути дотримані лише у разі виконання спеціальних заходів проти зараження коронавірусом. Наш штаб продовжить свою роботу з підготовки акції у режимі віддаленого спілкування", – розповів лідер кримських татар.
Він також подякував політикам, активістам, підприємцям і звичайним громадянам, які брали участь у підготовці мирної акції. Окремо голова Меджлісу висловив подяку ЗМІ, які висвітлюють цілі мирної акції.
Як і раніше ми відкриті для співпраці з усіма, хто виявляє бажання допомогти в підготовці та проведенні акції. Крим – це Україна! Слава Україні!
– резюмував Рефат Чубаров.
Що відомо про ходу гідності у Крим?Кримські татари та інші українські активісти мають намір пройти колоною на окупований Росією Крим. Ходу планували провести 3 травня, а стартувати вона має у пункті пропуску "Чонгар".
У такий спосіб кримчани хочуть привернути увагу до окупації їх рідного краю Росією, а також замовчування цієї теми в інформаційному просторі.
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