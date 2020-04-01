06:20
1 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Через пандемію коронавірусу кримські татари перенесли "марш на Крим"

      - Читать новость на русском
      Ходу проти окупації у Крим довелося перенести

      Організатори мирної акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності", яка мала на меті похід українців до окупованого Криму, вирішили відтермінувати її проведення через пандемію коронавірусу. Раніше планувалося, що акція відбудеться 3 травня 2020 року.

      Нова дата акції буде визначена з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні, розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

      До слова Похід кримських татар на Крим: окупанти не на жарт занепокоїлися та висловили погрози

      "За нинішніх умов безпека здоров'я і життя людей можуть бути дотримані лише у разі виконання спеціальних заходів проти зараження коронавірусом. Наш штаб продовжить свою роботу з підготовки акції у режимі віддаленого спілкування", – розповів лідер кримських татар.

      Він також подякував політикам, активістам, підприємцям і звичайним громадянам, які брали участь у підготовці мирної акції. Окремо голова Меджлісу висловив подяку ЗМІ, які висвітлюють цілі мирної акції.

      Як і раніше ми відкриті для співпраці з усіма, хто виявляє бажання допомогти в підготовці та проведенні акції. Крим – це Україна! Слава Україні!
      – резюмував Рефат Чубаров.

      Що відомо про ходу гідності у Крим?Кримські татари та інші українські активісти мають намір пройти колоною на окупований Росією Крим. Ходу планували провести 3 травня, а стартувати вона має у пункті пропуску "Чонгар".

      У такий спосіб кримчани хочуть привернути увагу до окупації їх рідного краю Росією, а також замовчування цієї теми в інформаційному просторі.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Рефат Чубаров Україна – Росія Коронавірус в Україні Анексія Криму Новини Криму Кримські татари Новини політики Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      31 березня , 23:29 Ми далі вважаємо себе сильною фракцією: нардеп від "Слуги народу" прокоментував чутки про розкол
      Новини України 1049
      31 березня , 23:58 Принципи роботи Венедіктової: скандали довкола рішень нової генпрокурорки
      Новини України 795
      сьогодні , 03:59 Посада керівника "Енергоатома" за 5 мільйонів: Лерос продовжив "зливи" про брата Єрмака
      Новини України 2202
      31 березня , 23:41 Віртуальний секс під час карантину: ідеї та правила
      Здорове життя 938
      сьогодні , 02:18 Від коронавірусу помер актор "Зоряних війн" Ендрю Джек
      Кіно 1212
      31 березня , 23:53 Кордон не на замку: як МЗС збирається рятувати українців, які залишились за кордоном
      Блоги 1546
      31 березня , 23:32 Коронавірус на Тернопільщині: кількість хворих зросла майже до 100 осіб
      Лікування 28359
      31 березня , 23:26 Європа наближається до піку пандемії коронавірусу: ситуація йде до покращення, – ВООЗ
      Новини світу 2211
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      31 березня , 06:10 Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, у США 16 000 нових випадків за добу
      Соломія Ніколайчук
      30 березня , 22:30 Економічна та політична кризи: які наслідки матиме розкол у Раді
      Антон Голобородько
      31 березня , 18:48 У мережу потрапили концепти нової лінійки вин Villa Krim
      Ліза Астахова
      Залиште відгук