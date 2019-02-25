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      Из-за повышения пенсий вырастет инфляция, – Семенуха

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      Индексация пенсий – это прямой подкуп избирателей, потому что у президента вообще нет конституционных полномочий заниматься социальными вопросами.

      Об этом в прямом эфире 24 канала напомнил народный депутат от фракции "Объединение "Самопомичь" Роман Семенуха.

      Читайте также: Как Порошенко избирателей подкупил – официально!

      По его словам, 4 года Петр Порошенко не уделял внимания вопросу пенсий. И сейчас речь идет о незащищенных слоях населения, у которых не хватает трудового стажа 20-25 лет. Их пенсия сегодня составляет около 1600 гривен и будут две единовременные выплаты по 1200 гривен.

      Безусловно – это подкуп. Мы имеем большую проблему с дефицитом пенсионного фонда. Он по состоянию на февраль задолжал три миллиарда гривен и эта сумма растет дальше. Повышение пенсий – это желание бросить людям, "которых довели до ручки", какую-то подачку, чтобы избраться на второй срок,
      – заявил политик.

      Откуда возьмут деньги на пенсии

      Семенуха сказал: информация о том, что растаможено евроблях на 14 миллиардов не соответствует действительности. По состоянию на 22 февраля, растаможено около 130 тысяч автомобилей. Это чуть больше 7 миллиардов гривен. Это данные в ответ на его депутатские обращения.

      Ничем не обоснованное повышение пенсий повлечет повышенную инфляцию, люди почувствуют это в магазинах уже через неделю,
      – отметил Роман Семенуха.

      С 1 марта правительство пересчитает размер пенсий. Обновление произойдет с учетом уровня средней зарплаты и инфляции. Такой перерасчет сделают впервые за последние 5 лет. Вырастет пенсия у всех, кто ее получает.

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      Теги: Пенсионный фонд Новости Украины Деньги Инфляция Пенсіонери
      Источник: 24 канал
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