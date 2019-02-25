Через підвищення пенсій зросте інфляція, – Семенуха

Індексація пенсій – це прямий підкуп виборців, бо президент взагалі немає конституційних повноважень займатися соціальними питаннями.

Про це в прямому ефірі 24 каналу нагадав народний депутат від фракції "Об'єднання Самопоміч" Роман Семенуха.

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За його словами, 4 роки Петро Порошенко не приділяв уваги питанню пенсій. І зараз мова йде про незахищені верстви населення, у яких не вистачає трудового стажу 20-25 років. Їх пенсія сьогодні складає близько 1600 гривень і будуть дві одноразові виплати по 1200 гривень.

Безумовно – це є підкуп. Ми маємо велику проблему з дефіцитом пенсійного фонду. Він станом на лютий заборгував три мільярди гривень і ця сума зростає далі. Підвищення пенсій – це бажання кинути людям, "яких довели до ручки", якусь подачку, щоб обратися на другий термін,

– заявив політик.

Звідки візьмуть гроші на пенсії

Семенуха сказав: інформація про те, що розмитнено євроблях на 14 мільярдів не відповідає дійсності. Станом на 22 лютого, розмитнено близько 130 тисяч автівок. Це трохи більше ніж 7 мільярдів гривень. Це дані у відповідь на його депутатські звернення.

Нічим не обгрунтоване підвищення пенсій спричинить підвищену інфляцію, люди відчують це у магазинах вже через тиждень,

– наголосив Роман Семенуха.

З 1 березня уряд перерахує розмір пенсій. Оновлення відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. Такий перерахунок зроблять вперше за останні 5 років. Зросте пенсія у всіх, хто її отримує.