Из-за радостных прыжков болельщиков в Мексике зафиксировали "искусственное" землетрясение
"Искусственное" землетрясение зафиксировали ученые в Мехико во время матча национальной сборной с командой Германии Чемпионата мира по футболу.
Соответствующие данные зафиксировал Институт геологических и атмосферных исследований Мексики, передает Reuters.
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Сообщается, что толчки были зарегистрированы в двух точках столицы через семь секунд после 35-й минуты игры, когда сборная Мексики забила гол. Причинами толчков могли стать радостные прыжки болельщиков.
Источник: 24 Канал
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