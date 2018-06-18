Через радісні стрибки вболівальників у Мексиці зафіксували "штучний" землетрус
"Штучний" землетрус зафіксували вчені в Мехіко під час матчу національної збірної з командою Німеччини чемпіонату світу з футболу.
Відповідні дані зафіксував Інститут геологічних і атмосферних досліджень Мексики, передає Reuters.
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Повідомляється, що поштовхи були зареєстровані в двох точках столиці через сім секунд після 35-ї хвилини гри, коли збірна Мексики забила гол. Причинами поштовхів могли стали радісні стрибки уболівальників.
Джерело: 24 Канал
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