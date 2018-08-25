Из-за решетки – в Верховную Раду: Неля Штепа рвется в большую политику

Та самая эффектная блондинка в розовой куртке, что призвала российских солдат прийти в Славянск и навести там порядок – экс-мэр Славянска Неля Штепа не только вышла из СИЗО, а из тени. И готова снова идти в большую политику.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" высказалась журналистка-расследователь Татьяна Мартынюк.

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По ее словам, Штепа первая и единственная, кто понес за сепаратизм хоть какое-то наказание – два года она провела под следствием в СИЗО. Судили ее в Харькове, и процесс не завершен. При этом из-за решетки ее отпустили, и теперь она снова готова к бою.

Курс берет уже на Верховную Раду. А поскольку приговора по ее сепаратистскому делу нет, то и никаких препятствий к участию в выборах не существует. Поэтому шансы, учитывая популярность Нели Игоревны и специфические настроения населения Донбасса, у нее немалые,

– подчеркнула журналистка.

И добавила, что взгляды Штепы ярко продемонстрированы в огромном интервью на очень специфическом сайте. Там ее размышления о нынешней власти, настоящем и планах на будущее. Общая риторика – сплошная измена со стороны власти и свет в конце тоннеля, что засияет с реваншем "Партии регионов".

Скрин с откровенно сепаратистского интернет-ресурса

По мнению Мартынюк, ресурс должен заинтересовать Службу безопасности Украины.

Видео полного выпуска "ЦРУ. За кадром" за 25 августа 2018