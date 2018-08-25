З-за ґратів – у Верховну Раду: Неля Штепа рветься у велику політику

Та сама ефектна блондинка у рожевій куртці, що закликала російських солдатів прийти у Слов'янськ та навести там лад – екс-мер Слов'янська Неля Штепа вийшла не лише із СІЗО, а й із тіні. І готова знову йти у велику політику.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" висловила журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк.

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За її словами, Штепа перша і єдина, хто поніс за сепаратизм бодай якесь покарання – два роки вона провела під слідством у СІЗО. Судили її у Харкові, та процес не завершений. При цьому з-за ґрат її відпустили, і тепер вона знову готова до бою.

Курс бере вже на Верховну Раду. А оскільки вироку по її сепаратистській справі немає, то й жодних перепон до участі у виборах не існує. Тож шанси, враховуючи популярність Нелі Ігорівни та специфічні настрої населення Донбасу, в неї чималі,

– наголосила журналістка.

І додала, що погляди Штепи яскраво продемонстровані у величезному інтерв'ю на дуже специфічному сайті. Там її роздуми про нинішню владу, сьогодення та плани на майбутнє. Загальна риторика – суцільна зрада, що чиниться владою та світло у кінці тунелю, що засяє із реваншем "Партії регіонів".



Скрін з відверто сепаратистського інтернет-ресурсу

На думку Мартинюк, ресурс мав би зацікавити Службу Безпеки України.

Відео повного випуску "ЦРУ. За кадром" за 25 серпня 2018