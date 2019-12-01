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      Из-за снега в Украине возможны проблемы с транспортом

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      Из-за снега в Украине возможны проблемы с транспортом / mg.od.ua

      Спасатели предупреждают о снеге и мокром снеге в Украине. На дорогах предполагается гололедица, поэтому возможны проблемы с транспортом.

      Снег прогнозируют днем ​​2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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      А в течение 3 декабря в Украине, кроме южных областей, тоже ожидается снег и мокрый снег. Заметим, что снежный покров может достигать 3-8 сантиметров.

      В Карпатах прогнозируют значительный снег с покровом высотой 10-20 сантиметров.

      Спасатели предупредили, что ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Чрезвычайное происшествие Новости Украины Погода Снег в Украине Транспорт Авто ГСЧС
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