Из-за снега в Украине возможны проблемы с транспортом
Спасатели предупреждают о снеге и мокром снеге в Украине. На дорогах предполагается гололедица, поэтому возможны проблемы с транспортом.
Снег прогнозируют днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
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А в течение 3 декабря в Украине, кроме южных областей, тоже ожидается снег и мокрый снег. Заметим, что снежный покров может достигать 3-8 сантиметров.
В Карпатах прогнозируют значительный снег с покровом высотой 10-20 сантиметров.
Спасатели предупредили, что ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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