10:26
1 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Через сніг в Україні можливі проблеми з транспортом

      1537 Читать новость на русском
      Через сніг в Україні можливі проблеми з транспортом / mg.od.ua

      Рятувальники попереджають про сніг та мокрий сніг в Україні. На дорогах передбачається ожеледиця, тож можливі проблеми з транспортом.

      Сніг прогнозують вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

      Читайте також прогноз погоди на 1 грудня: в Україні похолодає, вдень без опадів

      А протягом 3 грудня в Україні, крім південних областей, теж очікується сніг та мокрий сніг. Зауважимо, що сніговий покрив може сягати 3-8 сантиметрів.

      У Карпатах прогнозують значний сніг із покривом заввишки 10-20 сантиметрів.

      Рятувальники попередили, що погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

      Іменини Романа: найкращі картинки-привітання
      сьогодні
      1535
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Сніг в Україні Погода ДСНС Авто Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Гороскоп на декабрь 2019 года: чего ждать и к чему годовится – прогноз астролога
      Блог Соцмережі 768
      сьогодні , 06:00 Перерахунок пенсій з 1 грудня: що зміниться
      Северин Трач 9522
      30 листопада , 22:00 Благосостоянии России – хуже некуда
      СерпомПо 1713
      30 листопада , 22:00 Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины
      Сергій Фурса 1439
      30 листопада , 21:00 П'ять важливих рішень, які українцям заборгувала Верховна Рада
      Анна Калюжна 883
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук