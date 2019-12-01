Через сніг в Україні можливі проблеми з транспортом
Рятувальники попереджають про сніг та мокрий сніг в Україні. На дорогах передбачається ожеледиця, тож можливі проблеми з транспортом.
Сніг прогнозують вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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А протягом 3 грудня в Україні, крім південних областей, теж очікується сніг та мокрий сніг. Зауважимо, що сніговий покрив може сягати 3-8 сантиметрів.
У Карпатах прогнозують значний сніг із покривом заввишки 10-20 сантиметрів.
Рятувальники попередили, що погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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