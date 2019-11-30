Прогноз погоди на 1 грудня: в Україні похолодає, вдень без опадів

Погода в Україні у неділю, 1 грудня, буде по-справжньому зимовою. Перший день зими буде холодним, але опади на більшості території не очікуються. Невеликий мокрий сніг можливий лише вночі та вранці.

Грудень прийде за календарем, погода стане зимовою, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко. Зверніть увагу: Коли почнеться зима і яким буде Новий рік: синоптик про особливості погоди Неділя принесе похолодання, але опадів ще не буде,

– зазначила вона. За інформацією Укргідрометцентру, найближчої ночі та вранці в Україні подекуди можливий невеликий мокрий сніг (у південних областях – невеликий дощ), вдень без опадів. Вітер – північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень стовпчики показуватимуть -3...+2 градуси. У Карпатах вночі температура опуститься до -8...-13 градусів, вдень підніметься до -2...-7 градусів. На півдні країни вночі буде 0 градусів, вдень +1...+6 градусів. Прогноз погоди на неділю, 1 грудня, у містах України: Ужгород – +1…+3 Львів – 0…+2 Івано-Франківськ – -1…+1 Тернопіль – -1…+1 Чернівці – 0…+2 Хмельницький – -1…+1 Луцьк – -1…+1 Рівне – -1…+1 Житомир – 0…+2 Вінниця – -1…+1 Одеса – +3…+5 Миколаїв – +3…+5 Херсон – +3…+5 Сімферополь – +4…+6 Кропивницький – +1…+3 Черкаси – 0…+2 Чернігів – 0…+2 Суми – 0…-2 Полтава – 0…+2 Дніпро – +1…+3 Запоріжжя – +1…+3 Донецьк – +1…+3 Луганськ – 0…+2 Харків – 0…+2 Київ – -1…+1

Погода в Україні на 1 грудня від Укргідрометцентру