Прогноз погоди на 1 грудня: в Україні похолодає, вдень без опадів
Погода в Україні у неділю, 1 грудня, буде по-справжньому зимовою. Перший день зими буде холодним, але опади на більшості території не очікуються. Невеликий мокрий сніг можливий лише вночі та вранці.
Грудень прийде за календарем, погода стане зимовою, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Неділя принесе похолодання, але опадів ще не буде,
– зазначила вона.
Вітер – північно-західний, 7-12 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень стовпчики показуватимуть -3...+2 градуси. У Карпатах вночі температура опуститься до -8...-13 градусів, вдень підніметься до -2...-7 градусів. На півдні країни вночі буде 0 градусів, вдень +1...+6 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 1 грудня, у містах України:
Ужгород – +1…+3
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…+1
Рівне – -1…+1
Житомир – 0…+2
Вінниця – -1…+1
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…-2
Полтава – 0…+2
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +1…+3
Донецьк – +1…+3
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – -1…+1