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      Прогноз погоди на 1 грудня: в Україні похолодає, вдень без опадів

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      Прогноз погоди на 1 грудня / https://wallpaper.mascuk.com

      Погода в Україні у неділю, 1 грудня, буде по-справжньому зимовою. Перший день зими буде холодним, але опади на більшості території не очікуються. Невеликий мокрий сніг можливий лише вночі та вранці.

      Грудень прийде за календарем, погода стане зимовою, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

      Зверніть увагу: Коли почнеться зима і яким буде Новий рік: синоптик про особливості погоди

      Неділя принесе похолодання, але опадів ще не буде,
      – зазначила вона.

       
      За інформацією Укргідрометцентру, найближчої ночі та вранці в Україні подекуди можливий невеликий мокрий сніг (у південних областях – невеликий дощ), вдень без опадів.

      Вітер – північно-західний, 7-12 метрів за секунду. 

      Температура вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень стовпчики показуватимуть -3...+2 градуси. У Карпатах вночі температура опуститься до -8...-13 градусів, вдень підніметься до -2...-7 градусів. На півдні країни вночі буде 0 градусів, вдень +1...+6 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 1 грудня, у містах України:

      Ужгород – +1…+3

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – -1…+1

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…-2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +1…+3

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – -1…+1

      погода 1 грудня україна
      Погода в Україні на 1 грудня від Укргідрометцентру 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода
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