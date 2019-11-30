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      Прогноз погоды на 1 декабря: в Украине похолодает, днем без осадков

      94 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 1 декабря / https://wallpaper.mascuk.com

      Погода в Украине в воскресенье, 1 декабря, будет по-настоящему зимней. Первый день зимы будет холодным, но осадки на большинстве территории не ожидаются. Небольшой мокрый снег возможен только ночью и утром.

      Декабрь придет по календарю, погода станет зимней, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

      Воскресенье принесет похолодание, но осадков еще не будет,
      – отметила она.

      Обратите внимание: Когда начнется зима и каким будет Новый год: синоптик об особенностях погоды

      По информации Гидрометцентра, ближайшей ночью и утром в Украине местами возможен небольшой мокрый снег (в южных областях – небольшой дождь), днем без осадков.

      Ветер – северо-западный, 7-12 метров за секунду.

      Температура ночью составит 0...-5 градусов, днем столбики покажут -3...+2 градуса. В Карпатах ночью температура опустится до -8...-13 градусов, днем поднимется до -2...-7 градусов. На юге страны ночью будет 0 градусов, днем +1...+6 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 1 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – 0...+2

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – -1...+1

      Черновцы – 0...+2

      Хмельницкий – -1...+1

      Луцк – -1...+1

      Ровно – -1...+1

      Житомир – 0...+2

      Винница – -1...+1

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +1...+3

      Черкассы – 0...+2

      Чернигов – 0...+2

      Сумы – 0 ... -2

      Полтава – 0...+2

      Днепр – +1...+3

      Запорожье – +1...+3

      Донецк – +1...+3

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – -1...+1

      погода 1 грудня україна
      Погода в Украине на 1 декабря от Укргидрометцентра

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода
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