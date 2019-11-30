Прогноз погоды на 1 декабря: в Украине похолодает, днем без осадков

Погода в Украине в воскресенье, 1 декабря, будет по-настоящему зимней. Первый день зимы будет холодным, но осадки на большинстве территории не ожидаются. Небольшой мокрый снег возможен только ночью и утром.

Декабрь придет по календарю, погода станет зимней, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко. Воскресенье принесет похолодание, но осадков еще не будет,

– отметила она. Обратите внимание: Когда начнется зима и каким будет Новый год: синоптик об особенностях погоды По информации Гидрометцентра, ближайшей ночью и утром в Украине местами возможен небольшой мокрый снег (в южных областях – небольшой дождь), днем без осадков. Ветер – северо-западный, 7-12 метров за секунду. Температура ночью составит 0...-5 градусов, днем столбики покажут -3...+2 градуса. В Карпатах ночью температура опустится до -8...-13 градусов, днем поднимется до -2...-7 градусов. На юге страны ночью будет 0 градусов, днем +1...+6 градусов. Прогноз погоды на воскресенье, 1 декабря, в городах Украины: Ужгород – +1...+3 Львов – 0...+2 Ивано-Франковск – -1...+1 Тернополь – -1...+1 Черновцы – 0...+2 Хмельницкий – -1...+1 Луцк – -1...+1 Ровно – -1...+1 Житомир – 0...+2 Винница – -1...+1 Одесса – +3...+5 Николаев – +3...+5 Херсон – +3...+5 Симферополь – +4...+6 Кропивницкий – +1...+3 Черкассы – 0...+2 Чернигов – 0...+2 Сумы – 0 ... -2 Полтава – 0...+2 Днепр – +1...+3 Запорожье – +1...+3 Донецк – +1...+3 Луганск – 0...+2 Харьков – 0...+2 Киев – -1...+1

Погода в Украине на 1 декабря от Укргидрометцентра