Прогноз погоды на 1 декабря: в Украине похолодает, днем без осадков
Погода в Украине в воскресенье, 1 декабря, будет по-настоящему зимней. Первый день зимы будет холодным, но осадки на большинстве территории не ожидаются. Небольшой мокрый снег возможен только ночью и утром.
Декабрь придет по календарю, погода станет зимней, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Воскресенье принесет похолодание, но осадков еще не будет,
– отметила она.
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По информации Гидрометцентра, ближайшей ночью и утром в Украине местами возможен небольшой мокрый снег (в южных областях – небольшой дождь), днем без осадков.
Ветер – северо-западный, 7-12 метров за секунду.
Температура ночью составит 0...-5 градусов, днем столбики покажут -3...+2 градуса. В Карпатах ночью температура опустится до -8...-13 градусов, днем поднимется до -2...-7 градусов. На юге страны ночью будет 0 градусов, днем +1...+6 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 1 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...+2
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...+1
Черновцы – 0...+2
Хмельницкий – -1...+1
Луцк – -1...+1
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...+2
Винница – -1...+1
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0 ... -2
Полтава – 0...+2
Днепр – +1...+3
Запорожье – +1...+3
Донецк – +1...+3
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – -1...+1