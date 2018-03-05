Из-за снегопада обвалилась крыша больницы в Кропивницком

Из-за накопления снега на здании учреждения "Центральная городская больница" в Кропивницком обвалилась крыша пищеблока.

Об этом сообщил мэр города Андрей Райкович во время аппаратного совещания, передает УНН.

"В Центральной городской больнице обвалилась крыша пищеблока. Необходимо приобщиться к ликвидации последствий и выполнению ремонтных работ. Мы запланировали там выполнение работ в плановом порядке, но не успели, чистить крыши невозможно было", – отметил городской глава.

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