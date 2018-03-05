Через снігопад обвалився дах лікарні у Кропивницькому

Через накопичення снігу на будівлі закладу "Центральна міська лікарня" у Кропивницькому обвалився дах харчоблоку.

Про це повідомив мер міста Андрій Райкович під час апаратної наради, передає УНН.

"В Центральній міській лікарні обвалився дах харчоблоку. Необхідно долучитися до ліквідації наслідків і виконання ремонтних робіт. Ми запланували там виконання робіт у плановому порядку, але не встигли, чистити дахи неможливо було", – зазначив міський голова.

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Нагадаємо, 4 березня внаслідок опадів та сильних поривів вітру через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП було знеструмлено 17 населених пунктів у п'яти областях України.

Та як прогнозує синоптик Наталія Діденко, з 6 березня – нарешті в Україні суттєво потепліє.