Прогноз погоди на 3 березня: в Україну вривається циклон, який суттєво ускладнить ситуацію
Погода 3 березня в Україні формуватиметься під дією середземноморського холодного циклону. Але з 6 березня – нарешті в Україні суттєво потепліє.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"Черговий середземноморський капосний циклон у суботу знову суттєво ускладнить погоду в Україні. Знову – снігопади, хуртовини, сильний вітер", – зазначила вона.
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Тож 3 березня варто готуватись до чергових снігопадів, сильного вітру та налипання мокрого снігу. Жителям західних областей дещо пощастило – тут погода буде спокійнішою.
Окрім того, ситуація ускладниться ще й через те, що окрім циклону, з південного сходу йтимуть теплі повітряні маси, які перетворюватимуть сніг у мокрий. А на Півдні навіть литимуть дощі.
У поєднанні із сильним вітром, штормами у приморських зонах – також вкрай складна ситуація буде,
– зазначила Діденко.
Вона додала, що вже у неділю, 3 березня, циклон відійде від України, але повернуться морози та шквальний вітер. А з 6 березня – нарешті в Україні суттєво потепліє.
Прогноз погоди на суботу, 3 березня, у містах України:
Ужгород – 0…+2
Львів – -4…-6
Івано-Франківськ – -4…-6
Тернопіль – -4…-6
Чернівці – -4…-6
Хмельницький – -4…-6
Луцьк – -4…-6
Рівне – -4…-6
Житомир – -2…-4
Вінниця – -1…+1
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +1…+3
Черкаси – +1…+3
Чернігів – -1…-3
Суми – -1…-3
Полтава – -1…+1
Дніпро – +1…+3
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…-3
Харків – -1…-3
Київ – -1…-3
До слова, оскільки українців весна зустріла снігопадами та хуртовинами, у соцмережах з'явилось чимало дотепних мемів.