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Прогноз погоди на 3 березня: в Україну вривається циклон, який суттєво ускладнить ситуацію

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Погода 3 березня в Україні формуватиметься під дією холодного циклону
Погода 3 березня в Україні формуватиметься під дією холодного циклону / Фото з відкритих джерел

Погода 3 березня в Україні формуватиметься під дією середземноморського холодного циклону. Але з 6 березня – нарешті в Україні суттєво потепліє.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Черговий середземноморський капосний циклон у суботу знову суттєво ускладнить погоду в Україні. Знову – снігопади, хуртовини, сильний вітер", – зазначила вона.

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Тож 3 березня варто готуватись до чергових снігопадів, сильного вітру та налипання мокрого снігу. Жителям західних областей дещо пощастило – тут погода буде спокійнішою.

Окрім того, ситуація ускладниться ще й через те, що окрім циклону, з південного сходу йтимуть теплі повітряні маси, які перетворюватимуть сніг у мокрий. А на Півдні навіть литимуть дощі.

У поєднанні із сильним вітром, штормами у приморських зонах – також вкрай складна ситуація буде,
– зазначила Діденко.

Вона додала, що вже у неділю, 3 березня, циклон відійде від України, але повернуться морози та шквальний вітер. А з 6 березня – нарешті в Україні суттєво потепліє.

Прогноз погоди на суботу, 3 березня, у містах України:

Ужгород – 0…+2

Львів – -4…-6

Івано-Франківськ – -4…-6

Тернопіль – -4…-6

Чернівці – -4…-6

Хмельницький – -4…-6

Луцьк – -4…-6

Рівне – -4…-6

Житомир – -2…-4

Вінниця – -1…+1

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +1…+3

Черкаси – +1…+3

Чернігів – -1…-3

Суми – -1…-3

Полтава – -1…+1

Дніпро – +1…+3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…-3

Харків – -1…-3

Київ – -1…-3


До слова, оскільки українців весна зустріла снігопадами та хуртовинами, у соцмережах з'явилось чимало дотепних мемів.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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