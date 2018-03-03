Прогноз погоды на 3 марта: в Украине врывается циклон, который существенно усложнит ситуацию
Погода 3 марта в Украине будет формироваться под действием холодного средиземноморского циклона. Но с 6 марта – наконец в Украине существенно потеплеет.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Очередной средиземноморский вредный циклон в субботу снова существенно усложнит погоду в Украине. Опять – снегопады, метели, сильный ветер", – отметила она.
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Поэтому 3 марта следует готовиться к очередным снегопадам, сильному ветру и налипанию мокрого снега. Жителям западных областей повезло – здесь погода будет спокойнее.
Кроме того, ситуация осложнится еще и потому, что кроме циклона, с востока будут идти теплые воздушные массы, которые будут превращаться в мокрый снег. А на Юге даже будут лить дожди.
В сочетании с сильным ветром, штормами в приморских зонах – также будет крайне сложная ситуация,
– отметила Диденко.
Она добавила, что уже в воскресенье, 3 марта, циклон отойдет от Украины, но вернутся морозы и шквальный ветер. А с 6 марта – наконец в Украине существенно потеплеет.
Прогноз погоды на субботу, 3 марта, в городах Украины:
Ужгород – 0...+2
Львов – -4...-6
Ивано-Франковск – -4...-6
Тернополь – -4...-6
Черновцы – -4...-6
Хмельницкий – -4...-6
Луцк – -4...-6
Ровно – -4...-6
Житомир – -2...-4
Винница – -1...+1
Одесса – +2...+4
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +1...+3
Черкассы – +1...+3
Чернигов – -1...-3
Сумы – -1...-3
Полтава – -1...+1
Днепр – +1...+3
Запорожье – +2...+4
Донецк – -1...+1
Луганск – -1...-3
Харьков – -1...-3
Киев – -1...-3
К слову, поскольку украинцев весна встретила снегопадами и метелями, в соцсетях появилось немало остроумных мемов.