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Прогноз погоды на 3 марта: в Украине врывается циклон, который существенно усложнит ситуацию

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Погода 3 марта в Украине будет формироваться под действием холодного циклона
Погода 3 марта в Украине будет формироваться под действием холодного циклона / Фото из открытых источников

Погода 3 марта в Украине будет формироваться под действием холодного средиземноморского циклона. Но с 6 марта – наконец в Украине существенно потеплеет.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Очередной средиземноморский вредный циклон в субботу снова существенно усложнит погоду в Украине. Опять – снегопады, метели, сильный ветер", – отметила она.

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Поэтому 3 марта следует готовиться к очередным снегопадам, сильному ветру и налипанию мокрого снега. Жителям западных областей повезло – здесь погода будет спокойнее.

Кроме того, ситуация осложнится еще и потому, что кроме циклона, с востока будут идти теплые воздушные массы, которые будут превращаться в мокрый снег. А на Юге даже будут лить дожди.

В сочетании с сильным ветром, штормами в приморских зонах – также будет крайне сложная ситуация,
– отметила Диденко.

Она добавила, что уже в воскресенье, 3 марта, циклон отойдет от Украины, но вернутся морозы и шквальный ветер. А с 6 марта – наконец в Украине существенно потеплеет.

Прогноз погоды на субботу, 3 марта, в городах Украины:

Ужгород – 0...+2

Львов – -4...-6

Ивано-Франковск – -4...-6

Тернополь – -4...-6

Черновцы – -4...-6

Хмельницкий – -4...-6

Луцк – -4...-6

Ровно – -4...-6

Житомир – -2...-4

Винница – -1...+1

Одесса – +2...+4

Николаев – +3...+5

Херсон – +3...+5

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – -1...-3

Сумы – -1...-3

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+3

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...-3

Харьков – -1...-3

Киев – -1...-3

К слову, поскольку украинцев весна встретила снегопадами и метелями, в соцсетях появилось немало остроумных мемов.

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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