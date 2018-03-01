"Люблю январь в начале марта", – в соцсетях смеются над первым днём весны
Первый день весны Украина встретила снегопадами и метелями. В частности, Киев из-за непогоды стоит в 10-бальних пробках, не менее "весело" и "по-весеннему" и в других регионах страны.
Итак, пока все с нетерпением ждут весны, синоптики прогнозируют в Украине на субботу, 3 марта, еще один активный циклон. На этот день объявлено штормовое предупреждение. Обсуждение весеннего снега стало главной темой соцсетей.
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"Ешь снег, помоги весне". – пишет о заснеженном 1 марта Юрий Журавель.
"С первым днем весны", – пишут пользователи в Facebook.
Источник: 24 Канал
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