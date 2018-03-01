"Люблю січень на початку березня", – у соцмережах кепкують з першого дня весни
Перший день весни Україна зустріла снігопадами та хуртовинами. Зокрема, Київ через негоду стоїть у 10-тибальних заторах, не менш "весело" та "по-весняному" і в інших регіонах країни.
Тож поки всі з нетерпінням чекають весни, синоптики прогнозують Україні на суботу, 3 березня, ще один активний циклон. На цей день оголошено штормове попередження. Обговорення весняного снігу стало головною темою соцмереж.
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"Їж сніг, допоможи весні". – пише про засніжене 1 березня Юрій Журавель.
"З першим днем весни", – пишуть користувачі у Facebook.
Джерело: 24 Канал
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