Коли потепліє в Україні: синоптики дали оптимістичний прогноз

Вже найближчими днями до України прийде потепління. Спочатку тепліше стане на півдні і Закарпатті, далі і в решті регіонах.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Вівторок

6 березня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних, Одеській, Вінницькій та Житомирській областях мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на заході та півдні місцями пориви 15-20 м/с.

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Середня температура вночі коливатиметься в межах -9…-14 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла.

У Києві теж мінлива хмарність. Температура вночі коливатиметься в межах -9…-11 градусів морозу, вдень близько нуля.

Середа

7 березня в Україні хмарно з проясненнями. Можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях та в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі буде коливатись від +2 градусів тепла до _3 градусів морозу, у Чернігівській, Сумській, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях до -10 градусів морозу. Вдень у більшості областей 0…-5 градусів тепла. На півночі Лівобережжя -1…-4 градуси морозу.

У Києві пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, вдень 0…-5 градусів тепла.

Четвер

8 березня в Україні можливі невеликі опади. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі прогнозують +2…-3 градусів, а в Чернігівській, Сумській до -10 градусів морозу. Вдень у більшості областей до +5 градусів тепла, на півдні та крайньому заході температура прогріється до +10 градусів тепла. При цьому на півночі Лівобережжя до -4 градуси морозу.

У Києві пройдуть невеликі опади. Температура вночі від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, вдень до +5 градусів тепла.

П’ятниця

9 березня у північних, східних областях та Карпатах очікують невеликий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вночі температура опуститься до -5 градусів морозу. Вдень близько нуля. У південній частині та на заході вночі від -3 морозу до +2 тепла,. Вдень температура підніметься до +-8 градусів тепла.

У Києві 9 березня пройде мокрий сніг. Вночі до -5 градусів морозу, вдень близько нуля.

Субота

10 березня у північних, західних (удень і в центральних) областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів.

Вночі температура опуститься до -5 градусів морозу, на сході та півночі Лівобережжя до -9 морозу. Вдень 0…+5 градусів тепла. На півдні та заході вдень повітря прогріється до +12 градусів.

У Києві знову прогнозують невеликий мокрий сніг, удень з дощем. Температура вночі до -5 градусів морозу, вдень до +5 градусів тепла.