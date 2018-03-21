Прогноз погоди на квітень: коли чекати тепла

Погода у квітні буде відносно прохолодною, і справжнього тепла чекати не варто. Температура повітря буде плюсовою, але не більше 10-11 градусів.

Про це виданню "Апостроф" розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Укргідрометцентр повідомляє, що потепління в Україні очікується з 25-26 березня. До кінця місяця по всій Україні плюсові температури будуть вже і в нічний час.

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Втім, за словами Леоніда Горбаня, це будуть невисокі температури: 3-5 градусів тепла. Початок квітня також буде відносно прохолодним.

"Перші сім днів квітня також будуть холодними, наприклад, на 2 квітня прораховуються дощ зі снігом, температура близько 3-4 градусів. Так буде до самого Великодня (8 квітня). Потім денні температури будуть доходити до 10-11 градусів. Не більше. Погода вітряна, сира, прохолодна", – розповів синоптик.

За його словами, після Великодня не варто чекати швидкого наростання температури.