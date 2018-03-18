У Гідрометцентрі розповіли, коли завершаться снігопади та мороз

Найближчими днями в Україні серйозне потепління не очікується, але вже за п'ять днів має прийти справжня весна.

Про це розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає "Сеогодня".

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"Ну, згадайте хоча б березень 2013 року, коли 23 числа випав сніг і вдарили морози. Тому все йде нормально. І потепління буде, але не одразу", – зауважив він.

За його словами, снігопади триватимуть ще два-три дні, а морози протримаються до 23-24 березня.

"Вже з вівторка, 20 березня, опади припиняться. Але морозна погода протримається ще кілька днів. А вже до наступних вихідних, тобто до 23 – 24 березня, потеплішає. У будь-якому разі, денна температура буде плюсовою", – додав Кульбіда.

До слова, з прогнозом погоди на 19 березня Ви можете ознайомитися за цим посиланням.