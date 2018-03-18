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Прогноз погоди на 19 березня: циклон йде геть, але низькі температури залишаються

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Прогноз погоди на 19 березня
Прогноз погоди на 19 березня / Фото з відкритих джерел

19 березня в Україні збережеться зимовий характер погоди. Синоптики попереджають, що вночі варто чекати снігу, місцями хуртовин і снігових заметів. На дорогах водіям потрібно бути обережними, адже передбачається ожеледиця.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.

У понеділок циклон піде геть. Найближчої ночі він ще впливатиме на погоду, зумовлюватиме снігопади та хуртовини, на крайньому півдні – дощі. До півночі майже не дотягує. Тут і морозу вистачає,
– повідомляє синоптик.

А от вдень ситуація трохи вгомониться, пише синоптик, лише у східних областях ще повирує негода. На решті території України максимум – місцями невеликий сніг та навіть прояснення.

Найближчої ночі очікується -8-14 градусів, завтра вдень -2-8 градусів. У Приазов'ї вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-5 тепла, у Криму +9+15 градусів.

"У Києві 19 березня істотні опади – навряд. Вночі -10-12, вдень -5-7 градусів. Ожеледиця", – пише Наталія Діденко.

Прогноз погоди на понеділок, 19 березня, у містах України:

Ужгород – 1…3

Львів – -4…-6

Івано-Франківськ – -5…-7

Тернопіль – -4…-6

Чернівці – -4…-6

Хмельницький – -4…-6

Луцьк – -4…-6

Рівне – -4…-6

Житомир – -4…-6

Вінниця – -4…-6

Одеса – -2…-4

Миколаїв – -2…-4

Херсон – -1…+1

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – -4…-6

Черкаси – -4…-6

Чернігів – -4…-6

Суми – -6…-8

Полтава – -4…-6

Дніпро – -4…-6

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -4…-6

Харків – -4…-6

Київ – -5…-7


Прогноз погоди на понеділок, 19 березня, у містах України

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 Канал
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