Прогноз погоди на 19 березня: циклон йде геть, але низькі температури залишаються
19 березня в Україні збережеться зимовий характер погоди. Синоптики попереджають, що вночі варто чекати снігу, місцями хуртовин і снігових заметів. На дорогах водіям потрібно бути обережними, адже передбачається ожеледиця.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко у Facebook.
У понеділок циклон піде геть. Найближчої ночі він ще впливатиме на погоду, зумовлюватиме снігопади та хуртовини, на крайньому півдні – дощі. До півночі майже не дотягує. Тут і морозу вистачає,
– повідомляє синоптик.
А от вдень ситуація трохи вгомониться, пише синоптик, лише у східних областях ще повирує негода. На решті території України максимум – місцями невеликий сніг та навіть прояснення.
Найближчої ночі очікується -8-14 градусів, завтра вдень -2-8 градусів. У Приазов'ї вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 2-5 тепла, у Криму +9+15 градусів.
"У Києві 19 березня істотні опади – навряд. Вночі -10-12, вдень -5-7 градусів. Ожеледиця", – пише Наталія Діденко.
Прогноз погоди на понеділок, 19 березня, у містах України:
Ужгород – 1…3
Львів – -4…-6
Івано-Франківськ – -5…-7
Тернопіль – -4…-6
Чернівці – -4…-6
Хмельницький – -4…-6
Луцьк – -4…-6
Рівне – -4…-6
Житомир – -4…-6
Вінниця – -4…-6
Одеса – -2…-4
Миколаїв – -2…-4
Херсон – -1…+1
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – -4…-6
Черкаси – -4…-6
Чернігів – -4…-6
Суми – -6…-8
Полтава – -4…-6
Дніпро – -4…-6
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -4…-6
Харків – -4…-6
Київ – -5…-7
Прогноз погоди на понеділок, 19 березня, у містах України