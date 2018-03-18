Прогноз погоды на 19 марта: циклон уходит, но низкие температуры остаются

19 марта в Украине сохранится зимний характер погоды. Синоптики предупреждают, что ночью стоит ждать снега, местами метели и снежные заносы. На дорогах водителям нужно быть осторожными, ведь предполагается гололедица.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В понедельник циклон уйдет. Ближайшей ночью он еще будет влиять на погоду, будет предопределять снегопады и метели, на крайнем юге – дожди. До полуночи почти не дотягивает. Здесь и мороза хватает,

– сообщает синоптик.

А вот днем ситуация немного угомонится, пишет синоптик, лишь в восточных областях еще пошумит непогода. На остальной территории Украины максимум – местами небольшой снег и даже просветления.

Ближайшей ночью ожидается -8-14 градусов, завтра днем -2-8 градусов. В Приазовье ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2-5 тепла, в Крыму +9+15 градусов.

"В Киеве 19 марта существенные осадки – вряд ли. Ночью -10-12, днем -5-7 градусов. Гололедица", – пишет Наталья Диденко.

Прогноз погоды на понедельник, 19 марта, в городах Украины:

Ужгород – 1...3

Львов – -4...-6

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -4...-6

Черновцы – -4...-6

Хмельницкий – -4...-6

Луцк – -4...-6

Ровно – -4...-6

Житомир – -4...-6

Винница – -4...-6

Одесса – -2...-4

Николаев – -2...-4

Херсон – -1...+1

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – -4...-6

Черкассы – -4...-6

Чернигов – -4...-6

Сумы – -6...-8

Полтава – -4...-6

Днепр – -4...-6

Запорожье – -1...+1

Донецк – -3...-5

Луганск – -4...-6

Харьков – -4...-6

Киев – -5...-7



Прогноз погоды на понедельник, 19 марта, в городах Украины