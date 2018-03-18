Прогноз погоды на 19 марта: циклон уходит, но низкие температуры остаются
19 марта в Украине сохранится зимний характер погоды. Синоптики предупреждают, что ночью стоит ждать снега, местами метели и снежные заносы. На дорогах водителям нужно быть осторожными, ведь предполагается гололедица.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В понедельник циклон уйдет. Ближайшей ночью он еще будет влиять на погоду, будет предопределять снегопады и метели, на крайнем юге – дожди. До полуночи почти не дотягивает. Здесь и мороза хватает,
– сообщает синоптик.
А вот днем ситуация немного угомонится, пишет синоптик, лишь в восточных областях еще пошумит непогода. На остальной территории Украины максимум – местами небольшой снег и даже просветления.
Ближайшей ночью ожидается -8-14 градусов, завтра днем -2-8 градусов. В Приазовье ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2-5 тепла, в Крыму +9+15 градусов.
"В Киеве 19 марта существенные осадки – вряд ли. Ночью -10-12, днем -5-7 градусов. Гололедица", – пишет Наталья Диденко.
Прогноз погоды на понедельник, 19 марта, в городах Украины:
Ужгород – 1...3
Львов – -4...-6
Ивано-Франковск – -5...-7
Тернополь – -4...-6
Черновцы – -4...-6
Хмельницкий – -4...-6
Луцк – -4...-6
Ровно – -4...-6
Житомир – -4...-6
Винница – -4...-6
Одесса – -2...-4
Николаев – -2...-4
Херсон – -1...+1
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – -4...-6
Черкассы – -4...-6
Чернигов – -4...-6
Сумы – -6...-8
Полтава – -4...-6
Днепр – -4...-6
Запорожье – -1...+1
Донецк – -3...-5
Луганск – -4...-6
Харьков – -4...-6
Киев – -5...-7
Прогноз погоды на понедельник, 19 марта, в городах Украины