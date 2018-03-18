В Гидрометцентре рассказали, когда закончатся снегопады и мороз

В ближайшие дни в Украине серьезное потепление не ожидается, но уже через пять дней должна прийти настоящая весна.

Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает "Сеогодня".

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"Ну, вспомните хотя бы март 2013 года, когда 23 числа выпал снег и ударили морозы. Поэтому все идет нормально. И потепление будет, но не сразу", – отметил он.

По его словам, снегопады продлятся еще два-три дня, а морозы продержатся до 23-24 марта.

"Уже со вторника, 20 марта, осадки прекратятся. Но морозная погода продержится еще несколько дней. А уже до следующих выходных, то есть до 23 – 24 марта, потеплеет. В любом случае, дневная температура будет плюсовой", – добавил Кульбида.

К слову, с прогнозом погоды на 19 марта Вы можете ознакомиться по этой ссылке.