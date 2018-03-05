Когда потеплеет в Украине: синоптики дали оптимистичный прогноз

Уже в ближайшие дни в Украину придет потепление. Сначала теплее станет на юге и Закарпатье, далее и в остальных регионах.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Вторник

6 марта в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь днем в западных, Одесской, Винницкой и Житомирской областях мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юге местами порывы 15-20 м/сек.

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Средняя температура ночью будет колебаться в пределах -9...-14 градусов мороза, днем от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла.

В Киеве тоже переменная облачность. Температура ночью будет колебаться в пределах -9...-11 градусов мороза, днем около нуля.

Среда

7 марта в Украине облачно с прояснениями. Возможен небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях и в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек.

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Температура ночью будет колебаться от +2 градусов тепла до -3 градусов мороза, в Черниговской, Сумской, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях до -10 градусов мороза. Днем в большинстве областей 0...-5 градусов. На севере Левобережья -1...-4 градуса мороза.

В Киеве пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от +2 градусов до -3 градусов мороза, днем 0...-5 градусов.

Четверг

8 марта в Украине возможны небольшие осадки. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/сек.

Ночью прогнозируют +2...-3 градусов, а в Черниговской, Сумской до -10 градусов мороза. Днем в большинстве областей до +5 градусов тепла, на юге и крайнем западе температура прогреется до +10 градусов тепла. При этом на севере Левобережья до -4 градуса мороза.

В Киеве пройдут небольшие осадки. Температура ночью от +2 градусов до -3 градусов мороза, днем до +5 градусов тепла.

Пятница

9 марта в северных, восточных областях и в Карпатах ожидают небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью температура опустится до -5 градусов мороза. Днем около нуля. В южной части и на западе ночью от -3 мороза до +2 тепла. Днем температура поднимется до +8 градусов тепла.

В Киеве 9 марта пройдет мокрый снег. Ночью до -5 градусов мороза, днем около нуля.

Суббота

10 марта в северных, западных (днем и в центральных) областях небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью температура опустится до -5 градусов мороза, на востоке и севере Левобережья до -9 мороза. Днем 0...+5 градусов тепла. На юге и западе днем воздух прогреется до +12 градусов.

В Киеве снова прогнозируют небольшой мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью до -5 градусов мороза, днем до +5 градусов тепла.