Из-за трудовой миграции население Украины может значительно сократиться, – СМИ

Один из основных факторов выезда – трудовая миграция. Количество украинцев, выехавших за границу в поисках работы, подсчитывает сайт ukrainianpeopleleaks.com. Таких людей с марта прошлого года ресурс насчитал почти миллион.

Население Украины к 2050 году может сократиться на 18% и достичь отметки 36 миллионов человек. Такие данные приводит ООН, сообщает в сюжете телеканал "112 Украина".

По словам директора Фонда Блейзера в Украине Олега Устенко, процесс миграции будет приводить к негативным последствиям в социальных сферах.

"Если эмигрируют люди, то это означает, что меньше налогов собирается в государственный бюджет, это означает, что потенциально будут возникать дополнительное давление на бюджетную ситуацию. Это означает, что в будущем пенсии платить будет все сложнее и сложнее. Это значит, что выполнять медицинские программы будет все сложнее и сложнее. И финансировать науку и образование тоже будет крайне сложно", – заявил Устенко.

Эксперты отмечают, что кроме высокой оплаты труда, украинцев стимулируют к миграции и другие факторы. В частности, стремление к развитию и чувство безопасности за рубежом.