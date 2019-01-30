Через трудову міграцію населення України може значно скоротитися, – ЗМІ

Один з основних факторів виїзду – трудова міграція. Кількість українців, які виїхали за кордон у пошуках роботи, підраховує сайт ukrainianpeopleleaks.com. Таких людей з березня минулого року ресурс нарахував майже мільйон.

Населення України до 2050 року може скоротитися на 18 % і досягти позначки 36 мільйонів людей. Такі дані наводить ООН, повідомляє у сюжеті телеканал "112 Україна".

За словами директора Фонду Блейзера в Україні Олега Устенка, процес міграції буде призводити до негативних наслідків у соціальних сферах.

"Якщо емігрують люди, то це означає, що менше податків збирається до державного бюджету, це означає, що потенційно виникатиме додатковий тиск на бюджетну ситуацію. Це означає, що в майбутньому пенсії платити буде все складніше і складніше. Це означає, що виконувати медичні програми буде все складніше і складніше. і фінансувати науку і освіту теж буде вкрай складно ", – заявив Устенко.

Експерти відзначають, що окрім високої оплати праці, українців стимулюють до міграції і інші фактори. Зокрема, прагнення до розвитку і відчуття безпеки за кордоном.