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      Из-за турборежима в госинституции попадают люди без профессиональной подготовки, – Семенюк

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      Турборежим создал условия для массового попадания в государственные институции людей без профессиональной подготовки, часто – лоббистов интересов олигархов.

      На очереди – подобное назначение председателя Государственной регуляторной службы. Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал известный журналист Тарас Семенюк.

      "Турборежим имеет свои недостатки, с бешеной скоростью в государственные институты попадают люди без профессиональной подготовки, а часто – для лоббирования чьих-то интересов. Есть и такие, кто вообще ничем не отличились. Для украинской политики и государственного управления это не новость, однако профессиональные факапы проявляются во время работы, что в конечном счете отражается на экономике, падении доходов населения. Так формируется бедность. И выйти из нее можно только одним способом – непрофессионалов и случайных людей заменить на тех, кто имеет опыт в данной сфере", – отметил журналист.

      По мнению Семенюка, в последнее время конкурсный отбор как способ определения оптимальной кандидатуры на ту или иную государственную должность полностью себя дискредитировал.

      "Все проблемы с отбором кадров начинается во время конкурса: по результатам конкурса побеждают одни, а в конечном итоге ставят других. Что-то подобное мы слышали во время выбора нового председателя комитета по иностранным делам, где по факту победила депутат с наибольшим количеством голосов, а отдельные лоббисты с Банковой через колено продвигали совершенно другого человека. То же произошло и в Министерстве инфраструктуры, где на ключевые должности взяли "профессионалов" без опыта и знаний, что в результате вылилось в скандал вокруг назначения", – напомнил журналист.

      Теперь же он выразил опасения, что такая же история произойдет и с отбором нового главы Государственной регуляторной службы, где среди 27 кандидатов – немало фамилий никому неизвестных людей без малейшего намека на их профессиональное соответствие такой важной должности.

      "Подобная история может произойти с отбором на председателя Государственной регуляторной службы (ГРС). В списке есть 27 кандидатов. И как говорят информированные источники, среди них есть те Мечинский О, Загарий В и Формагей О, которых могут лоббировать олигархи и финансовые группы, которым выгодно иметь своих людей во власти. О них ничего не известно, кроме стандартной информации в интернете как о "ФЛП", информации о гражданской позиции тоже нет. Прозрачность и опыт имеют значение, поскольку возглавлять ГРС должен человек с именем, чистой репутацией и положительной публичной историей. Кто из этого списка известен вам?" – подчеркнул Семенюк.

      Журналист подчеркнул, что в такой сложной экономической и социально-политической ситуации, в которой оказалась сейчас Украина, при всех вызовах, которые стоят сейчас перед государством и бизнесом, крайне важно, чтобы на государственную службу приходили опытные, профессиональные люди, не запятнанные в скандалах и коррупционных схемах.

      "Конкурс в ГРС должен быть абсолютно прозрачным, а это значит, что опыт имеет тоже вес. Победить должен тот, у кого чистая репутация, без прикрас и черного прошлого. Ну а за этим уже идет профессионализм, как мастерство быстро и качественно выполнять поставленные задачи ради общественного блага", – подчеркнул Семенюк.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Министерство инфраструктуры
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