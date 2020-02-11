Через турборежим до державних інституцій потрапляють люди без професійної підготовки, – Семенюк

Турборежим створив умови для масового потрапляння до державних інституцій людей без професійної підготовки, часто – лобістів інтересів олігархів.

На черзі – подібне призначення голови Державної регуляторної служби. Таку думку на своїй сторінці у Фейсбук висловив відомий журналіст Тарас Семенюк.

"Турборежим має свої недоліки, в шаленій швидкості до державних інституцій потрапляють люди без професійної підготовки, а часто для лобіювання чиїхось інтересів. Є й такі що взагалі нічим не відзначились. Для української політики та державного управління це не новина, однак професійні факапи проявляються під час роботи, що в кінцевому випадку відбивається на економіці, падінні доходів населення. Так формується бідність. І вийти з неї можна лише одним способом – непрофесіоналів та випадкових людей замінити на тих, хто має досвід в даній сфері", – відзначив журналіст.

На думку Семенюка, впродовж останнього часу конкурсний відбір як спосіб визначення оптимальної кандидатури на ту чи іншу державну посаду повністю себе дискредитував.

"Всі проблеми з відбором кадрів розпочинається під час конкурсу: за результатами конкурсу перемагають одні, а в кінцевому випадку ставлять інших. Щось подібне ми чули з відбором нового голову в комітет із закордонних справ, де по факту перемогла депутатка з найбільшою кількістю голосів, а окремі лобісти з Банкової через коліно просували цілком іншу людину. Те саме сталось й в Міністерстві інфраструктури, де на ключові посади взяли "професіоналів" без досвіду та знань, що в кінцевому випадку вилилось в скандал довкола призначення", – нагадав журналіст.

Наразі ж він висловив побоювання, що така ж історія чекає і на відбір нового очільника Державної регуляторної служби, де серед 27 кандидатів – чимало прізвищ нікому невідомих осіб без жодного натяку на їх фахову відповідність такій важливій посаді.

"Подібна історія може відбутись з відбором на голову Державної регуляторної служби (ДРС). В списку є 27 кандидатів. І як кажуть поінформовані джерела серед них є ті Мечинський О, Загарій В та Формагей О, яких можуть лобіювати олігархи та фінансові групи, яким вигідно мати своїх людей у владі. Про них нічого не відомо окрім стандартної інформації в інтернеті як про "фопів" навіть інформації про громадянську позицію теж немає. Прозорість та досвід має значення, оскільки саме очолювати ДРС має людина з ім’ям, чистою репутацією та позитивною публічною історією. Хто з цього списку відомий вам?" – підкреслив Семенюк.

Журналіст наголосив: у такій складній економічній та соціально-політичній ситуації, в якій опинилася зараз Україна, при всіх викликах, які стоять наразі перед державою та бізнесом, вкрай важливо, аби на державну службу приходили досвідчені, фахові люди, не заплямовані у скандалах та корупційних схемах.

"Конкурс в ДРС має бути абсолютно прозорим, а це означає, що досвід має теж вагу. Перемогти має той, в кого чиста репутація, без прикрас та чорного минулого. Ну а за цим вже йде професіоналізм, як майстерність швидко та якісно виконувати поставлені завдання на суспільне благо", – підкреслив Семенюк.