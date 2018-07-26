Из-за ужасной непогоды обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях Украины

Сильные дожди наделали много бед в Украине, более сотни населенных пунктов в семи областях остались без света из-за непогоды. Больше всего таких – в Запорожской и Днепропетровской области.

Бригады облэнерго уже восстанавливают электроснабжение, сообщили в ГСЧС.

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В среду, 25 июля, изрядно подтопило столицу – в воде были дороги и подземные переходы. Движение транспорта на нескольких дорогах полностью остановилось. Дождевые потоки разбили рекламные билборды.

А в Черкасской области тем временем из-за ливня под воду чуть не ушло целое село. Там размыло единственную дорогу к населенному пункту, затопило дворы и погреба. А в Кропивницкому результате сильного дождя спасатели оказали помощь 11 водителям.

Спасатели оказали помощь в буксировке автомобилей

Впрочем, дожди в Украине не прекратятся и сегодня. Ливни и грозы синоптики обещают на севере и западе. При этом температура будет достаточно высокой – не менее 25 градусов. А вот на юге и востоке столбик термометра днем пересечет отметку в 34 градуса. Поэтому воздух будет очень влажным. Улучшение погодных условий можем ожидать уже в конце месяца – и на смену дождям в Украину придет жара, обещают синоптики.