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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ГРЕЦИЯ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Из-за ужасной непогоды обесточены 117 населенных пунктов в 7 областях Украины

117 Читати новину українською
Непогода в Украине
Непогода в Украине / ua.korrespondent.net

Сильные дожди наделали много бед в Украине, более сотни населенных пунктов в семи областях остались без света из-за непогоды. Больше всего таких – в Запорожской и Днепропетровской области.

Бригады облэнерго уже восстанавливают электроснабжение, сообщили в ГСЧС.

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В среду, 25 июля, изрядно подтопило столицу – в воде были дороги и подземные переходы. Движение транспорта на нескольких дорогах полностью остановилось. Дождевые потоки разбили рекламные билборды.

А в Черкасской области тем временем из-за ливня под воду чуть не ушло целое село. Там размыло единственную дорогу к населенному пункту, затопило дворы и погреба. А в Кропивницкому результате сильного дождя спасатели оказали помощь 11 водителям.

Рятувальники надали допомогу по буксируванню автомобілівСпасатели оказали помощь в буксировке автомобилей

Впрочем, дожди в Украине не прекратятся и сегодня. Ливни и грозы синоптики обещают на севере и западе. При этом температура будет достаточно высокой – не менее 25 градусов. А вот на юге и востоке столбик термометра днем пересечет отметку в 34 градуса. Поэтому воздух будет очень влажным. Улучшение погодных условий можем ожидать уже в конце месяца – и на смену дождям в Украину придет жара, обещают синоптики.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине ГСЧС Погода Электроэнергия
Источник: 24 канал
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