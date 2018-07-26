Через жахливу негоду знеструмлено 117 населених пунктів у 7 областях України

Сильні дощі наробили багато лиха в Україні, більш як сотня населених пунктів у семи областях опинилися без світла через негоду. Найбільше таких – у Запорізькій та Дніпропетровській області.

Бригади обленерго вже відновлюють електропостачання, повідомили у ДСНС.

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У середу, 25 липня, неабияк підтопило столицю – у воді були дороги та підземні переходи. Рух транспорту на кількох дорогах повністю зупинився. Дощові потоки потрощили рекламні білборди.

А на Черкащині тим часом через зливу під воду ледь не пішло ціле село. Там розмило єдину дорогу до населеного пункту, затопило подвір'я та погреби. А в Кропивницькому внаслідок сильного дощу рятувальники надали допомогу 11 водіям.



Рятувальники надали допомогу по буксируванню автомобілів

Втім, дощі в Україні не припиняться і сьогодні. Зливи та грози синоптики обіцяють на півночі та заході. При цьому температура буде досить високою – не менше 25 градусів. А от на Півдні та Сході стовпчик термометра вдень перетне позначку у 34 градуси. Відтак повітря буде дуже вологим. Покращення погодних умов можемо очікувати вже наприкінці місяця – та на зміну дощам в Україну прийде спека, обіцяють синоптики.