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      Из "За життя" и "Оппоблока" хотят сделать страшилку для избирателей, – политтехнолог

      52 Читати новину українською
      Олег Постернак
      Олег Постернак / inpolit.org

      Уже в эту среду, по словам инсайдеров, возможны изменения в большой политической силе.

      О возможном расколе в Оппозиционном блоке написал политтехнолог Олег Постернак на своей странице в Facebook.

      "В ближайшую среду ожидается заявление об объединении "газовой группы" Оппоблока с партией "За життя". Поговаривают, что в эту "банку с килькой" затолкают и часть партии "Видродження", – пишет политический эксперт.

      По его словам, таким образом могут создать политическую силу, которая отпугнет избирателя, и на ее фоне куда более выгодно будет смотреться нынешняя партия власти. Эксперт делает вывод, что идея принадлежит администрации президента и штабу БПП.

      Однако, как отмечает Постернак, так называемые "Промышленники" Оппоблока хотят создать собственный мощный проект, более оппозиционный и более радикальный к власти, и способный самостоятельно достичь успеха на парламентских выборах.

      Проблема, по мнению политического эксперта, заключается еще и в том, что вышеупомянутое объединение пройдет тайно – без решений съезда и политисполкома Оппоблока об объединении.

      "Еще одно интересное наблюдение, – пишет Постернак. – О российских санкциях было известно с августа, но опубликовали их только сейчас, примерно тогда же, когда стало ясно, что не удастся дожать "промышленников" подписаться в проект".

      Теги: Новости политики Блок Петра Порошенко Оппозиционный блок
      Источник: 24 Канал
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