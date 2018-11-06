Из "За життя" и "Оппоблока" хотят сделать страшилку для избирателей, – политтехнолог

Уже в эту среду, по словам инсайдеров, возможны изменения в большой политической силе.

О возможном расколе в Оппозиционном блоке написал политтехнолог Олег Постернак на своей странице в Facebook.

"В ближайшую среду ожидается заявление об объединении "газовой группы" Оппоблока с партией "За життя". Поговаривают, что в эту "банку с килькой" затолкают и часть партии "Видродження", – пишет политический эксперт.

По его словам, таким образом могут создать политическую силу, которая отпугнет избирателя, и на ее фоне куда более выгодно будет смотреться нынешняя партия власти. Эксперт делает вывод, что идея принадлежит администрации президента и штабу БПП.

Однако, как отмечает Постернак, так называемые "Промышленники" Оппоблока хотят создать собственный мощный проект, более оппозиционный и более радикальный к власти, и способный самостоятельно достичь успеха на парламентских выборах.

Проблема, по мнению политического эксперта, заключается еще и в том, что вышеупомянутое объединение пройдет тайно – без решений съезда и политисполкома Оппоблока об объединении.

"Еще одно интересное наблюдение, – пишет Постернак. – О российских санкциях было известно с августа, но опубликовали их только сейчас, примерно тогда же, когда стало ясно, что не удастся дожать "промышленников" подписаться в проект".