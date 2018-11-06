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      З "За життя" і "Опоблоку" хочуть зробити страшилку для виборців, – політтехнолог

      119 Читать новость на русском
      Олег Постернак
      Олег Постернак / inpolit.org

      Уже в цю середу, за словами інсайдерів, можливі зміни у великій політичній силі.

      Про можливий розкол в Опозиційному блоці написав політтехнолог Олег Постернак на своїй сторінці в Facebook.

      "У найближчу середу очікується заява про об'єднання "газової групи" Опоблоку з партією "За життя". Подейкують, що в цю "банку з кількою" заштовхають і частина партії "Відродження", – пише політичний експерт.

      За його словами, таким чином можуть створити політичну силу, яка відлякає виборця, і на її тлі куди більш вигідно буде виглядати нинішня партія влади. Експерт робить висновок, що ідея належить адміністрації президента та штабу БПП.

      Однак, як зазначає Постернак, т.зв. "Промисловці" Опоблоку хочуть створити власний потужний проект, більш опозиційний і більш радикальний до влади, і здатний самостійно досягти успіху на парламентських виборах.

      Проблема, на думку політичного експерта, полягає ще й у тому, що вищезгадане об'єднання пройде таємно – без рішень з'їзду і політвиконкому Опоблоку про об'єднання.

      "Ще одне цікаве спостереження, – пише Постернак. – Про російські санкції було відомо з серпня, але опублікували їх тільки зараз, приблизно тоді ж, коли стало ясно, що не вдасться дотиснути "промисловців" підписатися в проект".

      Теги: Новини політики Опозиційний блок Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 Канал
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