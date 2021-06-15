Расследователи утверждают, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ездит на номерном знаке, что зарегистрирован за "Мерседесом", а не за его "Тойотой".

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Кто еще "гоняет" под прикрытием

Кроме того, номера авто заместителя Ермака Кирилла Тимошенко ни за одной машиной не зарегистрированы.

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тоже якобы ездит на номерах прикрытия.

В расследовании говорится, что сын министра внутренних дел Арсена Авакова тоже имеет номера прикрытия. Так же бизнес-партнер семьи Игорь Котвицкий.

Номера автомобиля нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко зарегистрированы за другим транспортом.

У депутата от "ОПЗЖ" Ильи Кивы есть "Ленд Крузер", у которого регулярно меняются номера. Журналисты отметили, что все эти номера не существуют.

Зачем политикам номера прикрытия

Если камеры зафиксируют превышение скорости машин с фейковыми номерами, то водителей не штрафуют. Дело в том, что номера не привязаны к своим владельцам.

Согласно закону, номера прикрытия могут иметь только правоохранители, госохрана и те, кого они охраняют.

Обратите внимание! Расследователи послали запрос в главный сервисный центр, чтобы проверить, настоящие ли номера. Там эту информацию подтвердили.

Номера прикрытия политиков, смотрите расследование: