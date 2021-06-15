Расследователи утверждают, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ездит на номерном знаке, что зарегистрирован за "Мерседесом", а не за его "Тойотой".

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Кто еще "гоняет" под прикрытием

  • Кроме того, номера авто заместителя Ермака Кирилла Тимошенко ни за одной машиной не зарегистрированы.
  • Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тоже якобы ездит на номерах прикрытия.
  • В расследовании говорится, что сын министра внутренних дел Арсена Авакова тоже имеет номера прикрытия. Так же бизнес-партнер семьи Игорь Котвицкий.
  • Номера автомобиля нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко зарегистрированы за другим транспортом.
  • У депутата от "ОПЗЖ" Ильи Кивы есть "Ленд Крузер", у которого регулярно меняются номера. Журналисты отметили, что все эти номера не существуют.

Зачем политикам номера прикрытия

Если камеры зафиксируют превышение скорости машин с фейковыми номерами, то водителей не штрафуют. Дело в том, что номера не привязаны к своим владельцам.

Согласно закону, номера прикрытия могут иметь только правоохранители, госохрана и те, кого они охраняют.

Номера прикрытия политиков, смотрите расследование:

 