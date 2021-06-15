Розслідувачі стверджують, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак їздить на номерному знаку, що зареєстрованим за "Мерседесом", а не за його "Тойотою".
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Хто ще "ганяє" під прикриттям
- Крім того, номери авто заступника Єрмака Кирила Тимошенка за жодною машиною не зареєстровані.
- Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір теж нібито їздить на номерах прикриття.
- У розслідуванні мовиться, що син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова теж має номери прикриття. Так само бізнес-партнер цієї родини Ігор Котвіцький.
- Номери автомобіля нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка зареєстровані за іншим транспортом.
- Депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива має "Ленд Крузер", у якого регулярно змінюються номери. Журналісти зазначили, що всі ці номери не існують.
Навіщо політикам номери прикриття
Якщо камери зафіксують перевищення швидкості машин з фейковими номерами, то водіїв не штрафують. Річ у тім, що номери не прив’язані до своїх власників.
Відповідно до закону, номери прикриття можуть мати лише правоохоронці, держохорона та ті, кого вони охороняють.
Номери прикриття політиків, дивіться розслідування: