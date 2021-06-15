Розслідувачі стверджують, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак їздить на номерному знаку, що зареєстрованим за "Мерседесом", а не за його "Тойотою". 

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Хто ще "ганяє" під прикриттям

  • Крім того, номери авто заступника Єрмака Кирила Тимошенка за жодною машиною не зареєстровані.
  • Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір теж нібито їздить на номерах прикриття.
  • У розслідуванні мовиться, що син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова теж має номери прикриття. Так само бізнес-партнер цієї родини Ігор Котвіцький.
  • Номери автомобіля нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка зареєстровані за іншим транспортом.
  • Депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива має "Ленд Крузер", у якого регулярно змінюються номери. Журналісти зазначили, що всі ці номери не існують.

Навіщо політикам номери прикриття

Якщо камери зафіксують перевищення швидкості машин з фейковими номерами, то водіїв не штрафують. Річ у тім, що номери не прив’язані до своїх власників.

Відповідно до закону, номери прикриття можуть мати лише правоохоронці, держохорона та ті, кого вони охороняють.

Номери прикриття політиків, дивіться розслідування:

 