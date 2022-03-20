Для того, чтобы не попасть в армию агрессора, есть несколько действенных способов. Все, что вам нужно, это просто следовать инструкции.
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Помните, что жизнь у вас одна, а политикам и генералам на вас безразлично,
– говорится в сообщении.
Как не попасть в российскую армию
- Выезжайте из городов и отправляйтесь в села к родственникам;
- не отвечайте на звонки с неизвестных номеров;
- по возможности выезжайте из России в Казахстан, Узбекистан, Грузию или Армению;
- пересидите 2 – 3 недели.
Если все же вас забрали в армию, то нужно попасть в санитарную часть или госпиталь. Самый простой способ – бытовое отравление. Для этого можно съесть 100 граммов соли или выпить полстакана бензина или дизеля.
Смотрите видео, как не попасть в армию рашистов: