Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.
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Что известно об избиении ребенка в селе Великан
Так, 30 мая в отдел полиции № 2 Чугуевского РУП поступило обращение от 28-летней женщины.
Заявительница сообщила, что группа подростков нанесла телесные повреждения ее 11-летнему сыну,
– указали правоохранители.
По данному факту сотрудники полиции открыли уголовное производство по статье умышленное легкое телесное повреждение.
Полиция проводит необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.
К слову, 31 мая в Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу на детской площадке. Полицейские ввели специальную полицейскую операцию "Гром". Когда нарушителя нашли, он отказался сдаваться, поэтому его задержали спецназовцы с применением спецсредств и оружия.