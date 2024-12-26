Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Известно, что инцидент произошел в понедельник, 23 декабря.

Смотрите также Они обеспечивают 90 процентов мобилизации, – Вениславский ответил на критику ТЦК

Что известно об избиении

Согласно обнародованной информации, на территории одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Винницкой области 52-летний солдат вступил в спор, как отмечает пресс-служба прокуратуры, с младшим по возрасту мужчиной.

Разговор перерос в потасовку, в результате которой военнослужащий нанес другому телесные повреждения средней тяжести. По данным прокуратуры, сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей, угрозы для жизни и здоровья нет. Военному же объявили подозрение.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование осуществляют следователи Могилев-Подольского РОП ГУНП в Винницкой области,

– говорится в сообщении.

За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Важно. Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно в сети появилась информация о якобы убийстве гражданского мужчины в Одесском ТЦК. Эта информация является фейком, а видео происходит из российского паблика. В ЦПД отметили, что это является классическим примером пропагандистского приема "Большая ложь".